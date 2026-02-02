lunes 2  de  febrero 2026
Wall Street abre en tendencia negativa antes de más informes de empresas

En los primeros intercambios, el Dow Jones cayó 0,13%, el tecnológico Nasdaq perdió 0,41% y el ampliado S&P 500 cedió 0,22%

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió el lunes en tendencia negativa, con los inversionistas prudentes ante una semana en la que se esperan nuevos resultados de empresas y un reporte sobre el empleo en Estados Unidos.

En los primeros intercambios, el Dow Jones cayó 0,13%, el tecnológico Nasdaq perdió 0,41% y el ampliado S&P 500 cedió 0,22%.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, impactada por el sector tecnológico y después de recibir sin gran sorpresa el nombre propuesto por Donald Trump para dirigir la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense).

El índice Dow Jones cedió un 0,36%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,94% y el S&P 500 perdió un 0,43%.

"El sentimiento de aversión al riesgo (que incita a desprenderse de ciertos valores, ndlr) sigue imperando en Wall Street", resume José Torres, de Interactive Brokers.

El analista señala "una nueva sesión de bajo rendimiento de los valores tecnológicos en comparación con el conjunto del mercado".

El sector de los semiconductores se vio particularmente afectado: AMD retrocedió un 6,13%, Micron un 4,80% y Nvidia, la mayor capitalización del mundo, perdió un 0,72%.

Anunciada pocas horas antes de la apertura, la decisión de Donald Trump de proponer a Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal marcó la jornada.

Warsh es un habitual de los círculos empresariales y ya fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011. Para Jack Ablin, de Cresset, "Kevin Warsh siempre ha sido un poco más 'halcón' (partidario de una política monetaria restrictiva, ndlr) que los otros candidatos" mencionados por la Casa Blanca para suceder a Jerome Powell.

Según Ablin, "parte" de la caída de las cotizaciones se debe a la idea de que el posible nuevo jefe de la Fed "no será tan complaciente como el mercado había previsto".

FUENTE: Con información de AFP.

