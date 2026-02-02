lunes 2  de  febrero 2026
VENEZUELA

Antonio Ledezma: Ley de amnistía requiere desmantelar soporte legal del aparato represivo

El exalcalde resaltó que “no basta con el ‘olvido legal’ si permanecen vigentes instrumentos punitivos como la Ley contra el Odio y la recién aprobada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”

Antonio Ledezma, líder de la oposición y exalcalde en Venezuela.

Antonio Ledezma, líder de la oposición y exalcalde en Venezuela.

EuropaPress
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.— El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, alertó que cualquier intento serio de aprobar una ley de amnistía en Venezuela debe ir acompañado del desmantelamiento completo del entramado jurídico que sostiene la maquinaria represiva del régimen chavista.

Así lo expresó este domingo a través de su cuenta en X, en un mensaje que encendió el debate sobre los alcances reales de una “apertura política” impulsada desde Caracas por la jefa nterina de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez.

Lee además
Las familias de los presos políticos venezolanos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención
REPRESIÓN

Oposición venezolana exige que amnistía anunciada por el régimen incluya desmontaje de "aparato represivo"
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela).   
VENEZUELA

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

“Cualquier planteamiento serio de una Ley de Amnistía debe ir indisolublemente ligado al desmantelamiento del andamiaje legal que sostiene la represión en Venezuela”, afirmó Ledezma, expreso político del régimen, exiliado en España.

Resaltó que “no basta con el ‘olvido legal’ si permanecen vigentes instrumentos punitivos como la Ley contra el Odio y la recién aprobada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”, normas que calificó como “diseñadas no para buscar justicia, sino para criminalizar la disidencia bajo el pretexto de ‘traición a la patria’”.

Reclamo central

El exalcalde metropolitano subrayó que estas leyes, utilizadas durante años para justificar detenciones arbitrarias, persecución política y sentencias desproporcionadas, imponen penas que pueden alcanzar hasta 30 años de prisión, además de inhabilitaciones perpetuas que anulan la participación ciudadana y los derechos políticos de opositores, periodistas y activistas.

Ledezma fue tajante al exigir el fin inmediato de la construcción de causas judiciales fabricadas contra voces críticas al régimen: “Exigimos que se detenga la fabricación de expedientes políticos y se eliminen estas leyes que… solo sirven para justificar la persecución y anular los derechos fundamentales de quienes opinan diferente”, publicó en su mensaje.

Sus declaraciones coinciden con un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que ha llevado a excarcelar a presos políticos —hasta el momento, a cuenta gotas—, y a anunciar una Ley de Amnistía General y el cerre de El Helcoide, sede de la policía política, considerada el mayor centro de torturas de América Latina.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, personalidades opositoras y sectores de la sociedad civil han advertido que la arquitectura represiva sigue intacta y operativa.

Leyes que han sido clave en el control social y político

La Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ha servido de base para encarcelar activistas, cerrar medios de comunicación, intimidar ciudadanos y castigar expresiones críticas en redes sociales.

La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, más reciente, amplía la noción de “traición a la patria” y la convierte en una categoría jurídica vaga y abierta, lo que —según expertos— permite al Estado perseguir prácticamente cualquier conducta disidente.

Ambas normas han sido señaladas por activistas, defensores y organizaciones internacionales de derechos humanos como incompatibles con estándares democráticos y de libertad de expresión.

Mientras algunos sectores insisten en que una ley de amnistía podría abrir paso a un proceso de transición política, Ledezma advirtió que dicha medida sería estéril si no viene acompañada de reformas estructurales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alcaldeledezma/status/2017982484705656889?s=46&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con informacón de redes sociales

Temas
Te puede interesar

Venezolanos reciben con escepticismo el anuncio de ley de amnistía; piden respeto y garantías

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

República Dominicana informa reanudación de vuelos con Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia