Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

LA HABANA.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó este domingo que su administración mantiene conversaciones directas “con las más altas esferas” del régimen cubano, en un giro diplomático que coincide con la más intensa campaña de presión económica aplicada sobre La Habana en los últimos 30 años.

“Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa” , declaró el mandatario, antes de añadir: “Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”.

Las afirmaciones se producen tras la captura del dictador narcotraficante Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el corte casi total del suministro de petróleo venezolano, pilar fundamental que históricamente ha sostenido al castrismo.

Trump ha reiterado que Cuba “no podrá sobrevivir” sin el apoyo energético de Venezuela, calificando a la isla como una “nación fallida al borde del colapso”.

Negociaciones discretas y presión máxima

Según informaciones no confirmadas, una delegación cubana, encabezada por el general Alejandro Castro Espín, habría sostenido reuniones secretas en México con un alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El objetivo central sería explorar una salida negociada a la crisis bilateral y gestionar el eventual desbloqueo de 133 millones de dólares relacionados con remesas, fondos que La Habana buscaría utilizar para comprar combustible. “Están hablando de todo”, aseguró una fuente consultada sobre el alcance de estos contactos.

A la par, Washington exige una desescalada inmediata de la represión. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló en X: “El régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer”.

El embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer, denunció actos de hostigamiento tras ser increpado con gritos e insultos a la salida de una iglesia en una provincia del país. “Sé que ellos no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie”, afirmó el diplomático, quien aseguró que continuará recorriendo la isla y dialogando con ciudadanos.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez condenó el incidente: “Este hostigamiento constituye una clara violación del derecho internacional y no será tolerado”.

Orden ejecutiva y nuevas sanciones

El jueves pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” respecto a la dictadura cubana, alegando que el régimen constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La medida impone aranceles punitivos a cualquier país que suministre petróleo a La Habana, acción que ha impactado directamente a México, uno de los últimos proveedores que intentaba sostener al régimen.

En declaraciones desde el Air Force One la noche del sábado, Trump aseguró que “no tiene por qué haber una crisis humanitaria en Cuba” y que el desenlace depende de La Habana: “Vendrán a nosotros y harán un trato. Cuba volverá a ser libre”.

El presidente también confirmó que pidió personalmente a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, suspender los envíos de crudo a la isla. “Ella fue muy buena… ya no está enviando petróleo allá”, afirmó.

“Queremos un cambio de régimen”

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó la posición de la Casa Blanca al declarar en el Senado: “Por supuesto que queremos ver un cambio de régimen en Cuba”.

Aunque matizó que esto “no implica” acción directa estadounidense, Rubio añadió que sería “un gran beneficio” para Estados Unidos que la isla no estuviera gobernada por un sistema autocrático.

El experto energético Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, advirtió en Martí Noticias que Cuba podría enfrentar un apagón energético total en semanas si no accede a negociar: “Para marzo tiene que haber una reunión entre los estadounidenses y Cuba”.

Piñón explicó que Estados Unidos posee millones de barriles de petróleo venezolano confiscado que podrían utilizarse temporalmente para sostener a la isla, siempre que exista una contraprestación política de parte del régimen: “Te estoy ayudando; ustedes tienen que cambiar de política, tienen que cambiar de modelo económico”.

En medio de la incertidumbre, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un mensaje ofreciendo mediar “si así fuera solicitado” para rebajar las tensiones entre Washington y La Habana y crear “espacios de fecunda colaboración”.

