CORRUPCIÓN

Resurge escándalo en Venezuela por blanqueo de más de mil millones de dólares por gobernador chavista

El caso de corrupción que involucra a Rafael Lacava fue detectado por la Banca Privada d’Andorra en 2009 pero en Venezuela no se investigó, según reportes

El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto al gobernador chavista Rafael Lacava, quien fue acusado de lavado de dinero en Andorra (foto archivo).

El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto al gobernador chavista Rafael Lacava, quien fue acusado de lavado de dinero en Andorra (foto archivo).

Redes / @marcorubio
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un caso de corrupción del chavismo por más de mil millones de dólares movilizados en Andorra ha vuelto a plantearse en Venezuela, en el contexto de denuncias sobre escándalos en las áreas financiera y diplomática que tocan a la nueva jefa del régimen, Delcy Rodríguez, y comprometerían su gestión para la transición.

Se trata del blanqueo de fondos por parte del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, desde Venezuela hacia el pequeño país europeo, en conexión con un gestor de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Antonio Salvador, en 2018, según investigaciones periodísticas de un medio español.

“El saqueo es monumental! Casi imposible de cuantificar, son voraces, nunca dejan de robar. El chavismo es un compendio de crímenes”, dijo el exfiscal venezolano Zair Mundaray al comentar el escándalo puesto de nuevo en el tapete y que nunca fue investigado por la fiscalía y tribunales del régimen.

Según la indagación periodística, Lacava, economista de 57 años de edad con cargos relevantes desde el gobierno de Hugo Chávez, habría ocultado más de mil millones de euros en una cuenta personal en bancos de Andorra y Suiza mientras estuvo al frente de la alcaldía de Puerto La Cruz en Carabobo. Esto luego de haber sido embajador en Italia (2007 y 2008) y diputado de la Asamblea Nacional (2006 y 2007).

Blanqueo en Andorra y Suiza

La información señala que el dinero provenía supuestamente del pago de gestiones de Lacava como intermediario para la construcción de una empresa vinculada a una refinería de petróleo en Carabobo (El Palito), según una auditoría del banco que luego fue intervenido.

Según la documentación del banco, a la cual la publicación dijo tener acceso, Lacava utilizó la banca privada como un puente para movilizar los fondos desde Venezuela hasta Suiza, en 2009.

Para su propósito creó todo un entramado de más de tres compañías “instrumentales” que terminaron en Andorra, país blindado con secreto bancario hasta 2016.

“Vamos a obtener muchísimos recursos para poner ‘pepitos’ a los CDI del estado”, dijo el entonces alcalde en referencia a los centros de salud operados por cubanos, en un video colgado en la web del diario.

Rafael Lacava y el gestor del banco

Las cuantiosas movilizaciones de dinero de Lacava en su cuenta no habrían sido tan fáciles sin la intervención de un gestor del banco, llamado Antonio Salvador, hombre clave a quien el entonces alcalde conocía, según otros reportes.

Salvador fue uno de los principales empleados y captadores de clientes de la institución andorrana en Caracas.

La BPA fue intervenida en marzo de 2015 al detectarse el blanqueo de capitales a través de la cuenta del venezolano, por el cual se inició un juicio en Andorra, pero los propietarios del banco negaron las acusaciones.

En Venezuela, el caso nunca fue denunciado y Lacava nunca respondió por los graves señalamientos que comprometen a un funcionario público. La Contraloría General no indagó y tampoco la Asamblea Nacional interpeló a Lacava, según se aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015150361187700885&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de El País canal Youtube, red X Zair Mundaray

