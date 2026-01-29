viernes 30  de  enero 2026
LA BOLSA

Wall Street abre a la baja con Meta en ascenso y Microsoft en picada

En la apertura, el índice Dow Jones bajó menos del 0,1% a 49,004.48 unidades. El S&P 500 cayó un 0,4% y el Nasdaq retrocedió un 1%

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street evolucionaba a la baja el jueves luego de la publicación de resultados trimestrales de varias grandes empresas del sector tecnológico.

La acción de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) ganaba poco más del 8% en los primeros intercambios al día siguiente de dar a conocer resultados trimestrales mejores a lo esperado.

En cambio, Microsoft -que también acaba de publicar sus resultados trimestrales- se hundió alrededor del 10% en momentos en que las cifras del gasto en inteligencia artificial (IA) preocupan a los inversionistas.

En la apertura, el índice Dow Jones bajó menos del 0,1% a 49,004.48 unidades. El índice S&P 500 cayó un 0,4% hasta los 6.951,01 puntos y el Nasdaq retrocedió 1% hasta los 23.625,19 enteros.

Con la IA "inicialmente, la marea alta levantó todos los barcos", dijo Sam Stovall de CFRA Research. "Pero esta vez, los inversores evaluarán las acciones empresa por empresa, porque no todas se benefician ahora al mismo ritmo.

Los datos del gobierno estadounidense mostraron un descenso en las solicitudes de subsidio por desempleo, reforzando la confianza en el mercado laboral un día después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios las tasas de interés.

FUENTE: Con información de AFP.

