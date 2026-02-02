Daniella Levine Cava lanza "MIA Forward Flight Team" y acelera modernización del Aeropuerto Internacional de Miami

MIAMI.– La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava , anunció la creación del MIA Forward Flight Team, un grupo asesor integrado por expertos del sector turístico, empresarial y laboral que tendrá como misión revisar el funcionamiento Miami International Airport (MIA) y proponer mejoras concretas para elevar la experiencia de los pasajeros en la principal terminal aérea del sur de Florida.

La iniciativa surge en un contexto de crecimiento sin precedentes del aeropuerto, uno de los motores económicos más importantes del condado y del estado, pero también como respuesta a las críticas recurrentes de viajeros por el deterioro de algunas instalaciones, entre ellas baños envejecidos, ascensores y escaleras mecánicas fuera de servicio, así como filtraciones en los techos de varias áreas del complejo.

Modernización y récord

Al realizar el anuncio el pasado jueves, la alcaldesa subrayó que MIA es una puerta de entrada global clave para Miami-Dade. Solo el año pasado, el aeropuerto atendió a más de 55 millones de pasajeros, lo que representa un incremento cercano al 50 % en comparación con 2021.

“Estamos haciendo inversiones históricas en el Aeropuerto Internacional de Miami, y los resultados ya se están viendo”, afirmó Levine Cava al presentar el nuevo grupo asesor. “Con la satisfacción de los pasajeros en aumento y un crecimiento récord por delante, este es el momento de elevar aún más el estándar”.

MIA escaleras mecánicas ac93de3d-6515-482b-a298-9ca24c647909.JPG Renovando una de las 616 unidades mecánicas de MIA. MIA

MIA Forward Flight Team

El MIA Forward Flight Team, integrado por 14 miembros, comenzará de inmediato una revisión de las operaciones existentes para identificar áreas clave de mejora. Su trabajo se centrará en cuatro grandes objetivos: la excelencia operativa, la modernización de la experiencia del pasajero, el embellecimiento y la integración de experiencias culturales en el aeropuerto, y el fortalecimiento de la marca MIA y de su fuerza laboral, especialmente de cara a eventos globales como el Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a Miami como una de sus sedes.

El equipo deberá presentar recomendaciones en un plazo de 180 días, con propuestas orientadas a reducir la congestión, optimizar los servicios de transporte compartido, mejorar la eficiencia en aduanas, modernizar terminales con tecnología inteligente y reforzar la identidad cultural y visual del aeropuerto.

Supervisión del presidente de la Comisión

Este esfuerzo se coordinará con la iniciativa del presidente de la Comisión del Condado Miami-Dade, Anthony Rodriguez, quien impulsa la creación de una junta asesora paralela como parte de una estrategia conjunta para fortalecer la gobernanza y el desempeño del aeropuerto.

DSCN7416 Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, junto Ralph Cutie , director de MIA, y otros funcionarios locales inauguran nuevo parking en el aeropuerto de Miami. CESAR MENENDEZ DLA

Inversión mil millonaria

En ese escenario de alta demanda, la administración del condado puso en marcha un plan de modernización de más de 9.000 millones de dólares, conocido como Modernization in Action, con el objetivo de transformar integralmente la terminal en los próximos años.

Como parte visible de ese proceso, Levine Cava inauguró el viernes 19 de diciembre un nuevo estacionamiento con capacidad para 2.240 plazas en MIA, una de las primeras obras de gran impacto del programa de modernización. El proyecto busca aliviar la congestión, mejorar el acceso vehicular y ofrecer mayor comodidad a los usuarios, en un aeropuerto que continúa rompiendo récords de tráfico aéreo.

Desde que asumió el cargo, la alcaldesa también lanzó el Lightning Crew, un equipo enfocado en mejorar el servicio al cliente y acelerar los tiempos de respuesta ante reparaciones y fallas operativas. Según datos del condado, estas acciones ya han mostrado resultados: MIA fue reconocido recientemente como el aeropuerto grande más mejorado de Estados Unidos en satisfacción del cliente.

aeropuerto Miami Se esperan cifras récords de viajeros . Miami-Dade Aviation Department

Integrantes del MIA Forward Flight Team

El grupo está conformado por representantes de diversos sectores vinculados a la aviación, el turismo, el comercio, la cultura y la fuerza laboral:

Rolando Aedo, COO del Greater Miami Convention and Visitors Bureau

Juan Alfonso, presidente y COO de CES Consultants

Curtis Crider, presidente y CEO de Greater Miami and the Beaches Hotel Association

Daniel Diez, director de proyectos en Turner & Townsend-Heery

Jerome Falic, CEO de Duty Free Americas

Raymond Francois, director ejecutivo de New Vision Drivers Association of Florida

Yambeli Gomez, directora política en Florida de SEIU 32BJ

G. Eric Knowles, presidente y CEO de la Miami-Dade Chamber of Commerce

JC Liscano, vicepresidente de operaciones del hub de Miami de American Airlines

Andria Muniz-Amador, jefa de gabinete y asesora estratégica senior del Departamento de Aviación de Miami-Dade

Lizzie Pittinger, asociada de políticas públicas de Uber

Alfred Sanchez, presidente y CEO de Greater Miami Chamber of Commerce

Franklin Sirmans, director del Pérez Art Museum Miami

Wendi Walsh, vicepresidenta general de UNITE HERE International

Con este equipo y las inversiones en marcha, la administración de Miami-Dade busca no solo atender las deficiencias señaladas por los usuarios, sino posicionar a MIA como un aeropuerto moderno, eficiente y a la altura del crecimiento económico y turístico del sur de Florida.

