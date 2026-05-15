viernes 15  de  mayo 2026
DIPLOMACIA

Xi Jinping visitará EEUU en el otoño boreal tras invitación de Trump

"El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos en otoño de este año a invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jefe de la diplomacia china Wang Yi

El presidente del régimen comunista de China Xi Jinpng.

El presidente del régimen comunista de China Xi Jinpng.

Frederic J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente chino, Xi Jinping, viajará a Estados Unidos este otoño boreal, afirmó el jefe de la diplomacia del país asiático según la prensa estatal, horas después de la visita de Donald Trump a Pekín.

"El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos en otoño de este año a invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jefe de la diplomacia china Wang Yi este viernes", informó la agencia de noticias Xinhua.

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Por otro lado, Wang también anunció que China y Estados Unidos acordaron continuar implementando "todos" los tratados comerciales firmados hasta la fecha y poner en marcha consejos sobre el comercio y las inversiones.

"Las delegaciones de los dos países lograron resultados globalmente positivos, incluyendo seguir implementando todos los consensos alcanzados en reuniones previas [y] aceptar establecer un consejo de comercio y un consejo de inversiones", declaró Wang Yi, según un comunicado de la cancillería china.

Trump terminó este viernes una visita oficial de Estado de dos días a China, donde se reunió con Xi Jinping.

El objetivo del viaje, según el republicano, era alcanzar pactos económicos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, y avanzar en cuestiones geopolíticas delicadas como la guerra en Oriente Medio o Taiwán.

FUENTE: Con información de AFP.

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