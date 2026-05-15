viernes 15  de  mayo 2026
CRIMEN ORGANIZADO

En vísperas de las elecciones, Colombia extradita a EEUU a alto miembro del Tren de Aragua

El FBI celebró la entrega y señaló que, por primera vez un miembro del TDA, acusado de delitos relacionados con el terrorismo, es enviado a Estados Unidos

El director del Buró Federal de Investigaciones Kash Patel, celebró la extradicción de Enrique Martínez Flores (AFP)

El director del Buró Federal de Investigaciones Kash Patel, celebró la extradicción de Enrique Martínez Flores (AFP)

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. La extradición de Enrique Martínez Flores, alias “el Chuqui” por parte de Colombia a Estados Unidos, tiene varias lecturas que van desde la importancia de la lucha contra el crimen organizado como forma de colaboración de los gobiernos, así como un papel reivindicativo dentro del electorado del país andino, que este 31 de mayo escogerá un nuevo presidente de la República.

Durante años, Colombia se ha visto sacudida por la violencia, no solo de los grupos guerrilleros y subversivos sino también de pandillas y bandas delincuenciales.

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Por primera vez, Colombia extradita a un alto miembro del Tren de Aragua (TDA) —banda transnacional venezolana— a EEUU para que enfrente la justicia. Martínez Flores, de 24 años de edad, llegó a Houston, Texas, y está previsto que comparezca este viernes 15 de mayo ante un tribunal federal.

Este hecho inédito fue objeto de celebración por parte Kash Patel, director del FBI, que posteó el siguiente mensaje: “Colombia extraditó a EEUU este jueves al miembro de mayor rango de la banda criminal Tren de Aragua que haya sido llevado hasta ahora ante la justicia”.

Patel agregó: “Esta es la primera vez en la historia que un miembro del TDA acusado de delitos relacionados con el terrorismo y extraditado a EEUU, un hito logrado en virtud de la orden ejecutiva del presidente Trump del verano pasado que designó al TDA como una organización terrorista extranjera”.

Aseguró que “Martínez Flores está acusado de proporcionar apoyo material al TDA, así como de conspiración para la distribución internacional de drogas”.

Justicia y seguridad

La sociedad colombiana a través de esta acción de parte de la administración de Petro, más específicamente el electorado, percibe que se le da una importancia a la institucionalidad y a la eficacia, pues se demuestra la cooperación de la policía nacional y la Fiscalía con el FBI.

Para el ciudadano de pie, es un triunfo y alivia la sensación de inseguridad con la que cohabita diariamente y porque cree que el sistema de justicia estadounidense es más confiable: realmente se impartirá justicia y se reduce el peligro de fuga de Flores.

El TDA ha azotado con extorsiones, homicidios y control territorial a comerciantes y ciudadanos en Bogotá y Cúcuta, entre otras zonas del país andino.

Petro también gana puntos no solo con los colombianos porque la extradición del delincuente demuestra que no es complaciente con el crimen organizado, de lo que ha sido acusado en varias oportunidades, sino también con el presidente Donald Trump y eso abre un espacio para la mejora de las relaciones entre ambos países.

Han caído más de 260 miembros del TDA

De acuerdo con el Departamento de Justicia, las autoridades han presentado cargos federales contra más de 260 miembros y asociados del Tren de Aragua, desde que comenzó el segundo mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2025.

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FUENTE: Con información de EFE y FBI

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