EEUU: ¿Qué conductas podrían cimentar la xenofobia?

Aunque todavía no está claro si George Álvarez, conductor del vehículo, actuó con predeterminación para arrollar a esas personas —algunos testigos aseguran que el hombre lanzó expresiones antiinmigrantes antes de huir—, hay quienes creen que el hecho pudiera asociarse con un creciente sentimiento xenófobo en el país.

No son pocos los que sustentan esa premisa. La vicepresidenta Kamala Harris, por ejemplo, dijo al referirse a los ataques registrados contra establecimientos de masajes asiáticos en 2021, con saldo de ocho muertos, que “el racismo es real en Estados Unidos, y siempre lo ha sido. La xenofobia es real en Estados Unidos, y siempre lo ha sido”.

“Momento de transición”

La sociología ha estudiado la xenofobia en EEUU desde diferentes enfoques y perspectivas. Algunos de los aspectos que se han analizado incluyen la historia de la migración en Estados Unidos, la estructura del sistema social y político, y las actitudes y percepciones de la población hacia los inmigrantes.

Estudios muestran que la xenofobia en el país se ha manifestado de diversas formas, desde políticas migratorias restrictivas hasta actitudes y discursos de odio hacia los inmigrantes, pero también se ha investigado cómo estas actitudes pueden estar relacionadas con factores como el miedo a la pérdida de empleos, el temor a la inseguridad o a la violencia, o incluso prejuicios culturales o raciales.

DIARIO LAS AMÉRICAS consultó a Jairo Ledesma, profesor de sociología en Miami Dade College. En su valoración, el país está atravesando por un “momento de transición”, a raíz de factores como “la pandemia de COVID y notorios cambios políticos, sociales y tecnológicos”.

“Siempre que una sociedad pasa por cualquier transición, hay cambios. Y esos cambios a veces son negativos, como los vemos ahora”, explicó.

Jairo Ledesma, profesor de sociología en MDC.

Si lo que pasó en Texas se confirma que fue por motivos raciales, de odio o xenofobia, dijo, “porque las víctimas eran migrantes, es algo que ya se ha visto en el pasado, como consecuencia de diversas presiones sociales”.

Históricamente, según el profesor Ledesma, en “momentos de transición” se han dado situaciones en las que grupos, “que se pueden llamar marginalizados, como los afroamericanos, los hispanos o las mujeres, han sido los más afectados con estos cambios. Muchas veces han sufrido xenofobia, racismo o discriminación”.

La solución a este problema o al menos las herramientas para atenuarlo podrían ser variadas. “Hay que evitar la desinformación”, afirmó, y puntualizó: “En Estados Unidos hay un rechazo a aprender acerca de los otros, de la otra persona, de las otras historias, y no se aplica la empatía, que es aprender el uno del otro”.

“El hispano debe aprender del afroamericano, de los americanos, y viceversa; esto no se puede deshacer porque aleja la empatía”, puntualizó.

“Odio por el inmigrante”

El abogado de inmigración Willy Allen se remonta más atrás en la historia de la nación norteamericana y luego ‘salta’ al presente para analizar lo que podría señalarse como aversión por los extranjeros en EEUU.

“Siempre ha habido xenofobia en los Estados Unidos. No más hay que ver los periódicos del siglo XIX y principios del siglo XX, hablando de la ‘invasión irlandesa en Boston’ o la ‘invasión italiana en Nueva York’, y ahora son las comunidades que mantienen estas ciudades”, afirmó.

En el siglo XVIII —rememoró—, “en el periódico de Filadelfia había artículos que reflejaban preocupación por una ‘invasión’ de personas que hablaban un idioma diferente, inglés, porque Pensilvania era una especie de colonia alemana. Así que esto no es nuevo”.

El abogado cubanoamericano Wilfredo "Willy" Allen.

Sobre tiempos más recientes, Allen criticó lo que define como “posturas raciales” que se convierten en “detonante” de lo que llama “odio por el otro”.

Allen dijo creer que una ley recientemente firmada por DeSantis, cuyo objetivo es regular la inmigración en Florida, con normas “más duras”, es “una legislación que fomenta el desprecio por el inmigrante”.

“Yo sigo creyendo que Estados Unidos es un país generoso, que ayuda a quienes vienen a mejorar sus condiciones de vida. ¿Quién no ha tenido una ‘nana’ indocumentada en su hogar? ¿Quién no ha tenido un jardinero que quiere tener sus ‘papeles’?”, se preguntó el abogado.

Pronosticó que en próximas semanas en Florida podría experimentarse un alza de precios en productos comestibles, una vez entre en vigor la nueva ley refrendada por el gobernador, que “criminaliza” el transporte de migrantes. “Aquí los que cultivan la tierra son los inmigrantes”, subrayó.

“Teoría xenofóbica”

El abogado constitucionalista Lorenzo Palomares tiene criterios que contrastan con los expresados por Allen. Palomares es republicano, Allen demócrata.

Según el letrado especializado en la Constitución, “los liberales están tratando de avanzar una teoría xenofóbica, pero este es un país cristiano y nos están metiendo ‘hasta en la sopa’ los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo”.

Palomares dijo estar de acuerdo con otra de las medidas impulsadas por DeSantis, que demanda de los centros hospitalarios “reportar” los gastos incurridos mediante la atención de personas sin estatus legal en el Estado del Sol.

“La inmigración es un tema federal, es un problema que no debemos asumir los floridanos”, apuntó, por lo que estima pertinente que “el sistema de salud reporte cuánto dinero se gasta atendiendo a estas personas, para entonces poder recuperarlo del gobierno federal”.

“La ley no dice en ninguna parte que se va a dejar de ofrecer atención médica a las personas ilegales en Florida”, remarcó.

El abogado cubanoamericano y político republicano, Lorenzo Palomares.

Sin embargo, Palomares cuestionó otra disposición promovida por Tallahassee, que busca “disuadir” a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México para que se desplacen a estados distintos a Florida.

Acerca de esa legislación, el jurista dilucidó que “será muy difícil trabajar con las policías de los seis estados fronterizos”, a lo que sumó: “Si ya la persona ha sido soltada por Inmigración en suelo americano, será también muy difícil cumplir lo que busca esa ley”.

Resumió que “aquí todos somos americanos después de los nativos indios que estaban cuando llegaron los ingleses”, y juzgó como “preocupante” que “en esta administración de Biden han entrado más de 11 millones de personas ilegales, muchos que no son perseguidos políticos y vienen solo por necesidades económicas”.

Enfocados en trabajar

Es claro para muchos analistas que existe un “caos” en la frontera sur, debido a la llegada masiva de migrantes. Esta situación ha generado tensiones y preocupaciones en ambos lados de la línea fronteriza, lo que ha sido objeto de debate en el campo de la política y los medios de comunicación.

En ese contexto, la palabra “xenofobia” no pareciera “importante” en la mente de los miles y miles de personas de otras nacionalidades que pretenden ingresar a suelo estadounidense, tal como lo entiende Patricia Andrade, presidenta de Venezuela Awareness Foundation y su campaña Raíces Venezolanas.

En la primera semana de mayo, Andrade estuvo en la frontera, tanto del lado estadounidense como el mexicano, a fin de ofrecer “ayuda legal y otras gestiones migratorias” a los venezolanos que intentar cruzar por la “puerta 40” en El Paso, Texas, y a aquellos que “se encuentran en condiciones infrahumanas” en Ciudad Juárez, a la espera de poder ingresar a EEUU.

“Ellos vienen enfocados en trabajar, no hablan de xenofobia, no hablan de racismo, eso es lo que escuché de todos, incluyendo los no venezolanos, que la situación de sus países estaba muy mal. En el caso de los venezolanos, todos decían ‘me tuve que venir, dejé a mi esposa y a mis hijos’, por la situación generada por Maduro”, resaltó.

Patricia Andrade, presidenta de Venezuela Awareness Foundation.

Si serán bien o mal recibidos en los Estados Unidos, también es otro asunto que, según Andrade, “no se les pasa por la mente”. La gran mayoría de los migrantes, de acuerdo con la activista, solo tiene deseos de llegar a Estados Unidos para “trabajar, hacer dinero y mandarles dinero a sus familias”.

“Muchos venezolanos me dijeron que estaban pasando hambre en nuestro país, que tenían a una madre o a un padre enfermo y no tenían dinero para comprarles las medicinas o tampoco las había en las farmacias”, comentó.

Andrade ha ido tres veces a la frontera en los últimos seis meses y piensa regresar en próximas semanas. “Venezuela es un país tomado por una dictadura cruel. Nuestros hermanos solo quieren venir a este gran país, un país generoso, porque no aguantan más la situación de escasez y de violación de los derechos humanos”, enfatizó.

