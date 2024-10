Comunidad hispana en estados pendulares sería decisiva en la elección

“El voto hispano es crucial en las elecciones presidenciales de este año ya que la comunidad latina es el grupo minoritario de mayor crecimiento en Estados Unidos. La influencia de los votantes hispanos será decisiva en estados considerados “pendulares” como Arizona y Nevada donde las elecciones serán muy competitivas”, dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS la abogada y analista republicana Marili Cancio.

Y es que el votante hispano es el que, entre las minorías, ha tenido mayor crecimiento. Se estima que más de 36 millones de latinos podrán votar en los próximos comicios, según Pew Research Center.

La abogada de inmigración Isadora Velázquez, analista demócrata, también considera que la comunidad hispana tendrá un papel fundamental en estos comicios. “El voto hispano es extremadamente importante, más en los últimos años. Dicho voto ha hecho que el estado de Florida sea predominantemente republicano debido al voto cubanoamericano mientras que en Arizona el voto puede ser literalmente decisivo en las elecciones. Es esencial”.

Nuevo México es el Estado con mayor porcentaje de voto latino con 45%, mientras que los latinos de California y Texas representan un tercio de la población con derecho al voto. Arizona, Nevada, Florida y Colorado también cuentan con una población latina potente en estas elecciones. Arizona y Nevada, además, son dos de los siete Estados clave que podrían definir los resultados electorales.

“El voto hispano está cobrando cada vez más relevancia en los Estados Unidos, impulsado por el crecimiento continuo de la población hispana. Con cada ciclo electoral, aumenta el número de votantes hispanos, ya que más personas de origen latino obtienen la ciudadanía estadounidense. Aunque los estados con mayor concentración de hispanos, como Florida, California y Texas, son clave, el impacto del voto hispano se extiende también a otras regiones donde estas comunidades están creciendo”, agrega Simón Ferro, exembajador de Estados Unidos en Panamá y analista demócrta. “A pesar de que el voto hispano rara vez se moviliza como un bloque uniforme, sí presenta tendencias claras en ciertos estados y puede favorecer a uno u otro partido. Esto ha llevado a que las campañas políticas se esfuercen por atraer a estos votantes, reconociendo que en muchas ocasiones su apoyo puede ser decisivo en elecciones clave”.

Para Jaime Florez, director de Comunicaciones de la campaña de Donald Trump en español, esta comunidad será también importante para elegir otros cargos y así garantizar que el electo presidente número 47 de Estados Unidos tenga apoyo desde otras instituciones.

“El voto hispano será decisivo no solo para determinar si Donald Trump regresará a la Casa Blanca, sino también para definir si contará con mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. En los siete estados pendulares, el impacto del voto hispano es considerable, particularmente en Arizona, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Estos cinco estados destacan por su gran población latina, aunque también hay presencia significativa, aunque menor, en Michigan y Wisconsin. La manera en que los hispanos voten en estas regiones será clave para definir el rumbo de las elecciones en general”, detalló Florez en conversación con este rotativo.

Apoyo latino desde cada partido

El electorado latino para estas elecciones, según Pew Research Center, representan casi una quinta parte de la población estadounidense. Este grupo, siendo uno de los que más rápido ha crecido después de los asiáticos, representa el 14,7% de todos los elegibles, lo que subraya su influencia decisiva.

Y si bien antes este sector votaba solidariamente al partido demócrata, esto ha tenido un cambio en los últimos tres comicios generales.

El estudio citado señala que en 2012 un 70% de la población hispana con derecho al voto apoyó al expresidente Barack Obama, mientras que cuatro años más tarde la candidata Hillary Clinton obtuvo un apoyo de 66% de esta comunidad cuando perdió ante Donald Trump.

En los pasados comicios, en 2020, el voto latino fue en un 61% para el actual mandatario Joe Biden, mientras que analistas creen que este año Kamala Harris obtendría el 59% de este respaldo.

Para Isadora Velázquez “el voto latino ha migrado al partido republicano debido a la narrativa equivocada que cataloga al partido demócrata como socialista, aun cuando no lo es”.

Estudios indican que, tras la nominación de Harris, se percibió un incremento en la inscripción de nuevos electores, hecho que prendió las alarmas en el partido Republicano.

“Es evidente que la situación es preocupante, especialmente porque hemos detectado que en algunas áreas se están registrando como votantes personas que no cumplen con los requisitos para votar, como resultado de campañas impulsadas por el Partido Demócrata y la campaña de Kamala Harris. Sin embargo, estamos muy atentos a esto. Hemos desplegado un equipo de integridad electoral a nivel nacional, muy sólido y bien entrenado, para asegurarnos de que solo las personas elegibles puedan votar en estas elecciones”, advirtió Jaime Florez. “Además, se ha revelado que, en algunos estados, en elecciones anteriores, votaron inmigrantes que no eran ciudadanos estadounidenses, y, por lo tanto, no podían participar legalmente. Por otro lado, hemos visto un aumento significativo en el registro de votantes republicanos en todo el país, particularmente en estados clave como Florida, Texas, Arizona y Nevada, que son de gran interés para nosotros. Estamos convencidos de que en las próximas elecciones veremos un aumento considerable en el voto hispano a favor del Partido Republicano”.

¿Qué le preocupa a la comunidad latina?

El electorado hispano no es ajeno a la realidad del país. Según los analistas consultados, la economía y la política migratoria, al igual que el resto de los estadounidenses, también son las dos temáticas que mayor interés tiene la comunidad en que tomen mejor curso en el próximo período presidencial.

“Las principales preocupaciones de la comunidad hispana suele ser la inmigración, tanto el control como los beneficios. También se ha visto preocupación por la economía, particularmente en contra de cualquier medida socialista”, comenta Isadora Velázquez.

Marili Cancio da una visión más detallada y si bien coincide en que “la comunidad hispana tiene las mismas preocupaciones que el resto de los americanos” y que el tema de la economía es fundamental para los latinos, a la vez hace énfasis en que “los hispanos estamos horrorizados con lo que vemos con una frontera abierta. Entre los millones de personas que han entrado sin permiso, hemos visto terroristas, drogas y criminales que han invadido el país causando muchos problemas en nuestras comunidades. Los hispanos, muchos de los cuales huyen de países socialistas, comunistas o corruptos, quieren vivir en los Estados Unidos con paz, con el respaldo de un sistema de leyes y oportunidades, pero sobre todo libertad”.

Según datos ofrecidos por la propia administración Biden, más de 10 millones de personas han cruzado la frontera de forma ilegal. Donald Trump, en su discurso, ha sido duro contra la política de fronteras abiertas, pero lo que puede interpretarse como un revés para el candidato republicano por su tono ante el tema, dentro de su equipo de campaña lo ven como una posibilidad de conquistar parte del voto latino.

“Todo lo contrario. Nosotros estamos plenamente convencidos de que los latinos que votan en estas elecciones, es decir, los hispanos que son ciudadanos americanos y pueden votar, son los primeros que defienden que la inmigración debe ser legal y ordenada en Estados Unidos.

“Los Estados Unidos sí deben admitir inmigrantes, pero deben hacerlo dentro del marco de las leyes y dentro de un marco también de orden y de responsabilidad. No podemos aceptar 10 millones de inmigrantes que ha aceptado esta administración. Muchos de ellos ni siquiera sabemos qué tipo de identidad tienen”, continuó Jaime Florez. “Más de la mitad de ellos, de acuerdo con cifras de la misma administración, ni siquiera hablan español, provienen de países que no son ni centroamericanos, no es México, no son países sudamericanos, vienen de otros continentes. Y vienen detrás de los empleos, de los cupos en las escuelas, de la vivienda, de las camas en los hospitales que los hispanos han tardado décadas en conquistar aquí en los Estados Unidos”.