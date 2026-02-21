EEUU ejecuta nuevo ataque al narcotráfico en el Pacífico

Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.

WASHINGTON - La Fuerza Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos ejecutó este viernes un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico que operaba en el océano Pacífico, acción en la que murieron tres tripulantes, como parte de las operaciones militares estadounidenses contra las rutas del crimen organizado en la región.

El operativo se desarrolló bajo la dirección del Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, quien esta semana realizó una visita oficial a Venezuela, mientras la embarcación intervenida transitaba por corredores marítimos identificados como rutas habituales del narcotráfico.

"Lanza del Sur"

Con estas tres muertes, el balance de operaciones realizadas por la Fuerza de Tarea “Lanza del Sur” supera las 110 personas fallecidas en acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025 hasta la fecha, en el marco de la ofensiva regional contra el tráfico de drogas.

Donovan, quien asumió el mando del Comando Sur a comienzos de febrero, sostuvo reuniones esta semana con autoridades militares venezolanas, en un contexto marcado por la transición política en el país, actualmente dirigido de forma interina por la cabecilla del chavismo, Delcy Rodríguez.

La intensificación de la presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales se inició en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero, operación en la que Estados Unidos capturó al depuesto dictador Nicolás Maduro en Caracas para su posterior traslado a una prisión federal en Nueva York.

FUENTE: Con información de EFE