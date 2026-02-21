sábado 21  de  febrero 2026
SUCESOS

EEUU ejecuta nuevo ataque al narcotráfico en el Pacífico

Una operación de la Fuerza Conjunta del Comando Sur terminó con la destrucción de una embarcación vinculada al tráfico de drogas y la muerte de tres tripulantes

Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.

Southcom
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - La Fuerza Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos ejecutó este viernes un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico que operaba en el océano Pacífico, acción en la que murieron tres tripulantes, como parte de las operaciones militares estadounidenses contra las rutas del crimen organizado en la región.

El operativo se desarrolló bajo la dirección del Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, quien esta semana realizó una visita oficial a Venezuela, mientras la embarcación intervenida transitaba por corredores marítimos identificados como rutas habituales del narcotráfico.

Lee además
Fuerzas militares de EEUU mantienen vigilancia en el Caribe. 
SEGURIDAD

Estados Unidos ataca otras tres lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ordenó el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán, después de que Rusia e Irán anunciaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán.
Tensiones

Trump reitera que continúa evaluando un posible ataque militar "limitado" contra Irán

"Lanza del Sur"

Con estas tres muertes, el balance de operaciones realizadas por la Fuerza de Tarea “Lanza del Sur” supera las 110 personas fallecidas en acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde agosto de 2025 hasta la fecha, en el marco de la ofensiva regional contra el tráfico de drogas.

Donovan, quien asumió el mando del Comando Sur a comienzos de febrero, sostuvo reuniones esta semana con autoridades militares venezolanas, en un contexto marcado por la transición política en el país, actualmente dirigido de forma interina por la cabecilla del chavismo, Delcy Rodríguez.

La intensificación de la presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales se inició en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero, operación en la que Estados Unidos capturó al depuesto dictador Nicolás Maduro en Caracas para su posterior traslado a una prisión federal en Nueva York.

FUENTE: Con información de EFE

