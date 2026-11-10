Pete Hegseth recibe respaldo del Congreso tras intento de destitución por la guerra en Irán y caso Maduro

WASHINGTON — Los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el martes un intento de destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una victoria para el presidente Donald Trump luego de los resultados de su partido en las elecciones de mitad de mandato.

La Cámara de Representantes rechazó votar unos artículos que argumentaban que debe ser destituido por su rol en la guerra de Irán o en la captura del depuesto dictador, Nicolás Maduro, en Venezuela.

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La Cámara, dominada por los republicanos, rechazó por 211 votos, frente a 204, enviar la moción de censura al Comité Judicial. Con ello, desbarató una votación prevista para el miércoles sobre la presentación de cargos formales contra el asediado jefe del Pentágono.

La medida fue impulsada por el republicano Thomas Massie, representante de Kentucky y crítico de Donald Trump, quien fue el único legislador de su partido que se opuso a enviarla al comité. Massie concluye su periodo en el Congreso en enero próximo; no logró la reelección tras ser derrotado en las primarias de su partido.

El Comité Judicial está presidido por el republicano Jim Jordan, aliado de Trump y recién nombrado líder de la minoría republicana, por lo que se prevé que la iniciativa quede estancada.

La decisión evita que los republicanos tengan que pronunciarse en el pleno sobre los ocho cargos presentados por Massie contra Hegseth, como haber iniciado la guerra en Irán, haber ordenado la captura de Maduro y haber destruido decenas de lanchas en el Caribe vinculadas al narcotráfico sin autorización previa del Congreso.

De Irán a la captura de Maduro

Entre los artículos de destitución presentados contra Hegseth, tres versaban sobre el conflicto contra Irán. En ellos, se le acusaba de iniciar la guerra sin autorización del Congreso, de continuar con la ofensiva después de que el Legislativo exigiera que se retiraran fuerzas de la región y de no cumplir con los plazos previstos por la ley de poderes de guerra.

También le acusaba de capturar ilegalmente al depuesto dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a través del operativo militar desplegado en Caracas el pasado enero, de activar una represalia contra el senador Mark Kelly, que instó a militares estadounidenses a no acatar órdenes militares "ilegales", o de ejecutar una campaña militar en Yemen.

Otra de las acusaciones es la de ordenar ataques desde 2025 contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Pacífico y el Caribe y que han dejado al menos 240 muertos.

Trump reacciona

"¡El intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha fracasado estrepitosamente! Todos los republicanos, excepto Thomas Massie, un gran perdedor, votaron a favor de Pete", celebró el presidente Donald Trump en sus redes sociales tras conocer el resultado.

Massie, abiertamente enfrentado a Trump, perdió las primarias de su partido en mayo, por lo que no pudo concurrir a las elecciones de medio mandato de la semana pasada y no formará parte del nuevo Congreso, que se constituirá en enero.

Sin embargo, la nueva Cámara de Representantes, en la que los demócratas contarán con una amplia mayoría de más de 250 escaños, podría impulsar otro proceso de juicio político contra Hegseth.

Destitución sin futuro

Su eventual destitución sigue siendo improbable, ya que requeriría el respaldo de dos tercios del Senado, una mayoría de la que no dispone la oposición demócrata.

La moción no prosperó en la Cámara de Representantes por los 211 votos a favor frente a 204 en contra, que enviaron la iniciativa a un comité, evitando que se votara siquiera la posibilidad de remitirla al Senado para un juicio político.

En cualquier caso, el cese de Hegseth parecía tremendamente improbable en la actual Cámara Alta, donde los republicanos controlan 53 de los 100 escaños, muy lejos de los dos tercios del hemiciclo que son necesarios para hacerlo efectivo.

Los precedentes históricos tampoco ayudaban por lo inusitada que es una destitución parlamentaria en Estados Unidos; solo dos secretarios de Gabinete —el de Guerra, William Belknap, en 1876, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en 2024— han sido sometidos a 'impeachment', pero ninguno fue finalmente destituido por el Senado, como tampoco lo ha sido nunca ningún presidente.

A su vez, se da por hecho que los demócratas buscarán retomar el proceso cuando asuman en enero el control de ambas Cámaras a raíz de los resultados electorales del 3 de noviembre, aunque en todo caso su nueva mayoría (que como mucho alcanzaría los 56 escaños) tampoco garantiza los dos tercios necesarios en el Senado para lograr una destitución.

FUENTE: Con información de EFE y AFP