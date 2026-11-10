martes 10  de  noviembre 2026
MIGRACIÓN

Cerca de 2.000 migrantes parten en caravana desde México hacia EEUU tras la victoria demócrata

Los migrantes ponen rumbo hacia la frontera de EEUU con la esperanza de un giro en la política migratoria de Trump. Las caravanas han tomado un nuevo impulso

Migrantes en su mayoría centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos, noviembre 2026.

Migrantes en su mayoría centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos, noviembre 2026.

AFP
Por Julián Varela

TAPACHULA — Una nueva caravana de cerca de 2.000 migrantes, procedentes de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, partió este martes del sur de México hacia Estados Unidos, una semana después de las elecciones de medio mandato donde los demócratas ganaron el control legislativo al presidente estadounidense, Donald Trump, y ante la esperanza de un giro en las políticas de Washington.

Así lo indicó Álvaro José Vanegas Estrada, migrante de Nicaragua, quien salió con 20 dólares y dejó sus actividades del campo, a su esposa y sus dos hijos con la intención de poder emprender el viaje a la frontera de México con Estados Unidos.

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“El gobierno estadounidense sabe que el 19% de la comunidad latina es la que hace el trabajo pesado, lo que es la construcción y la hotelería. Entonces, en este momento ha visto que ha bajado ese punto de trabajo y creo que tal vez nos dé la oportunidad de entrar”, afirmó Vanegas.

Aunque la idea central de los migrantes es ingresar a Estados Unidos, en el caso de Vanegas su plan es esperar en el norte de México un tiempo para trabajar y sostener a su familia, a la espera de cambios en Washington.

Expectativas

Por su parte, Bili Noé Martínez Colindres, migrante de Honduras, pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) que los dejara caminar pacíficamente.

“Nosotros solo queremos un sueño para nuestras familias, respeto a nosotros, respetamos a México y Guatemala. Es el llamado que le hacemos como hondureños a usted, señora presidenta (Claudia Sheinbaum), que nos apoye con ese permiso”, apuntó Martínez.

La actual caravana, que salió el sábado desde San Pedro Sula (Honduras), comenzó su andadura esta tarde desde Tapachula (Chiapas), la mayor ciudad fronteriza del sur de México.

Desde Tapachula hasta la frontera de México con Estados Unidos hay casi 3.000 kilómetros de distancia.

La victoria de los demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos, con la que recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, abrió un nuevo escenario político para Trump y generó expectativas sobre un posible freno a sus políticas migratorias de mano dura.

No obstante, y pese a la esperanza entre los migrantes, Luis García Villagrán del Centro de Dignificación Humana A.C. consideró que tras los resultados electorales en Estados Unidos no se esperan novedades en la política migratoria de Estados Unidos.

“No creo que vaya a cambiar mucho, pero al ánimo de la gente sí ayudó para que la gente se anime a salir caminando y tratar de llegar lo más cerca de la frontera norte", señaló el activista que trabaja en la frontera sur mexicana.

Tras la derrota electoral, Trump anunció el nombramiento de Stephen Miller, arquitecto de la agresiva actual política migratoria de EE. UU., como su nuevo jefe de gabinete, lo que ha sido interpretado como una reafirmación del presidente estadounidense en sus posturas más beligerantes contra la inmigración ilegal, pese al resultado en las elecciones legislativas del pasado martes, que algunos atribuyen a la política de deportaciones.

México impide paso a 100 migrantes

México impidió el martes el paso de una caravana de unos 100 migrantes centroamericanos que buscaba llegar a Estados Unidos, apenas días después de que otra alcanzara su objetivo en medio de la euforia por el fracaso electoral de los republicanos que han logrado la contención migratoria por la frontera y la deportación de miles de migrantes.

La Guardia Nacional, Migración y la policía del estado de Chiapas atravesaron patrullas en la carretera para evitar que los migrantes continuaran su camino tras cruzar el río fronterizo Suchiate, según imágenes de la prensa local.

Los centroamericanos echaron a correr mientras eran acorralados por los agentes. Unas 40 personas fueron capturadas, de acuerdo con los reportes difundidos desde Tapachula, la primera ciudad después de la frontera con Guatemala.

Migración de México no ha respondido aún a las consultas para confirmar estas detenciones.

El domingo por la noche otra caravana de unos 1.000 migrantes cruzó la frontera sin resistencia.

Se instalaron en Tapachula para descansar antes de retomar el camino con rumbo a Estados Unidos, pese a que el paso sigue prácticamente cerrado.

Esta es la tercera caravana con centenares de migrantes en busca de un futuro en los Estados Unidos desde septiembre.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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