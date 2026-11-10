martes 10  de  noviembre 2026
Dinero extranjero

Florida investiga a socialistas de EEUU por posibles aportes de Cuba y China

La Fiscalía exigió documentos a DSA para examinar el financiamiento de sus delegaciones y el manejo de las donaciones recibidas en el estado.

Angie Nixon

Angie Nixon

AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes 10 de noviembre que su oficina investiga si los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) recibieron dinero u otro respaldo de fuentes extranjeras vinculadas a Cuba y China, y si cumplieron las leyes estatales de recaudación.

“La ley de Florida exige transparencia”, escribió el funcionario en X al comunicar la emisión de una citación para obtener registros sobre los viajes de la agrupación y las campañas destinadas a financiarlos.

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Según la Fiscalía, la pesquisa abarca delegaciones que visitaron ambos países, encuentros de dirigentes nacionales e integrantes del Comité Político Nacional con funcionarios del régimen cubano y solicitudes de decenas de miles de dólares para costear esas actividades. También comprende gestiones relacionadas con las filiales de DSA en el estado.

Uthmeier invocó la Ley contra las Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales, así como las disposiciones que regulan la solicitud de fondos. Su oficina busca establecer la procedencia de los recursos y comprobar si se informó con claridad a los donantes sobre su utilización.

Viajes a Cuba y fondo Venceremos

Los contactos con La Habana están recogidos en publicaciones de la propia DSA. Su Comité Internacional informó que en octubre de 2025 envió a la isla una delegación de 40 miembros, entre dirigentes electos y militantes de distintas filiales.

El balance de esa visita detalla una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, además de recorridos por centros médicos y educativos. Incluye, asimismo, un agradecimiento a Amistur y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) por su colaboración.

Otro antecedente figura en un artículo publicado el 13 de enero de 2026 en Democratic Left, revista de la agrupación. Su autor, Christian Araos, integrante del Comité Político Nacional, presentó allí el fondo Venceremos, creado para apoyar la participación de afiliados en delegaciones de DSA.

La página de donaciones de esa iniciativa explica que el dinero se destina a viajes al extranjero, al traslado de organizadores internacionales a EEUU y a ayuda humanitaria. Precisa, además, que los remanentes pueden emplearse en otras tareas relacionadas con la misión de su Comité Internacional y que las contribuciones no son deducibles de impuestos.

Las normas bajo examen

La legislación estatal sobre solicitud de fondos prohíbe, dentro de las actividades que regula, pedir o aceptar contribuciones o bienes de valor de las fuentes extranjeras que define como de preocupación. La lista de países comprendidos en esa normativa incluye a Cuba y China.

Por su parte, la ley de protección al consumidor permite exigir documentos y testimonios para investigar posibles infracciones. Esa facultad sustenta el requerimiento anunciado por el fiscal general.

Al cierre de esta información, DSA no había publicado una respuesta en la sección de comunicados de su sitio nacional. La citación constituye un paso para reunir pruebas y no una conclusión de que hubo aportes prohibidos o incumplimientos legales

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