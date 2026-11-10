Rubio descarta una operación militar de gran envergadura contra Irán: "No hay necesidad"

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.

WASHINGTON — El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó el martes que la presión económica estadounidense sobre Irán es tan fuerte que actualmente "no hay necesidad" de llevar a cabo una operación militar de gran envergadura.

Sus declaraciones coinciden con las del presidente Donald Trump, quien consideró poco probable que se reanuden las hostilidades a gran escala.

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"La campaña de presión económica contra Irán es tan devastadora que, por el momento, no hay necesidad de llevar a cabo operaciones militares de gran envergadura", declaró Rubio al término de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en París.

"Eso es lo que les dije hoy a nuestros aliados aquí", destacó.

"Por supuesto, si Irán cruza ciertas líneas rojas, si su régimen hace determinadas cosas que no deberían ocurrir (...), el ejército estadounidense, la fuerza militar más poderosa del mundo, está preparado para responder", advirtió.

Presión económica

Rubio afirmó que gracias al bloqueo estadounidense, las exportaciones iraníes de petróleo están disminuyendo y las autoridades estadounidenses trabajan para impedir que Teherán eluda las sanciones.

"Por lo tanto, el costo económico que se le está imponiendo a Irán y a su régimen en este momento es extraordinario. Y sigue aumentando cada día", afirmó. Por ello, no hay "ninguna razón para interrumpir" esta campaña de presión económica.

El lunes, Donald Trump declaró que veía un "impulso positivo" a favor de un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, un país que, según él, está "militarmente acabado".

Estados Unidos e Israel destruyeron la fuerza militar naval y aérea iraní, pero de acuerdo con expertos, todavía cuenta con suficiente arsenal de misiles para hacer daño. Ambos países eliminaron a la mayor parte de la cúpula iraní desde el inicio del conflicto en febrero pasado.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de reunirse con el primer ministro de Catar, país que actúa como mediador en el conflicto iniciado por los ataques israelíes y estadounidenses a finales de febrero.

Las negociaciones para evitar una reanudación a gran escala de las hostilidades parecen haberse intensificado recientemente.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el presidente estadounidense, conocido por sus declaraciones contradictorias sobre Irán, afirmó que una reanudación de los ataques contra ese país es "poco probable", aunque Estados Unidos sigue "preparado para intervenir". Además, Trump anunció que el bloqueo a Irán se mantiene pese a las negociaciones que llevan a cabo.

Operación "Puerta de Hierro"

El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) anunció el fin de semana el inicio de la operación llamada Puerta de Hierro que pretende bloquear el comercio de Irán por vía terrestre y complementar así el bloqueo naval impuesto al país en la zona del golfo Pérsico.

El Centcom, con sede en Florida, explicó que el objetivo es interrumpir las rutas terrestres iraníes y anunció en un comunicado que la "fuerza de tarea respaldará los esfuerzos en curso del Gobierno de EEUU para evitar que Irán utilice rutas terrestres para transportar armamento avanzado y otros materiales".

El nuevo grupo de trabajo, 'Task Force Iron Gate', lo conformarán 20 efectivos civiles y militares con base en Tampa, Florida, que buscarán impedir el traslado en Irán de sistemas de armas avanzadas, materiales sujetos a sanciones e ingresos ilícitos mediante las fronteras terrestres de Irán y el mar Caspio.

El comandante de Centcom, el almirante Brad Cooper, sostuvo que el nuevo equipo "limitará aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armamento y reabastecer a sus fuerzas militares".

"La creación de la fuerza de tarea Puerta de Hierro refuerza el éxito de nuestro férreo bloqueo por mar contra Irán", destacó Cooper.

En los últimos meses, el bloqueo naval de Estados Unidos ha impedido que Irán exporte más de 25 mil millones de dólares en petróleo crudo. La aplicación estricta en el mar continúa contra todos los barcos que entran o salen de los puertos iraníes.

Así se restringirá la "financiación del terrorismo, la reconstrucción de fábricas de armamento y la reposición de su material militar", afirmó Cooper, que destaca que el bloqueo naval de los últimos meses ha impedido que Teherán exportara más de 25.000 millones en crudo.

FUENTE: Con información de EFE