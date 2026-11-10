María Elvira Salazar gana el recuento en Miami y retiene su escaño en el Congreso

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, durante el proceso de reconteo de votos.

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, durante el proceso de reconteo de votos.

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, durante una conferencia de prensa.

MIAMI — La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró su reelección por el distrito congresional 27 de Florida, tras concluir este martes 10 de noviembre el recuento de votos de las elecciones del pasado 3 de noviembre, celebrado durante dos jornadas en la sede de la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade.

“La certificación de los resultados electorales confirma un total de 247.952 votos emitidos de un total de 394.006 votantes registrados, lo que establece una diferencia excepcionalmente estrecha entre los dos candidatos -0,44%. La representante María Elvira Salazar obtuvo 124.519 votos (50,1%), mientras que Elliot Rodríguez recibió 123.433 votos (49,78%), lo que le da a Salazar una ventaja de tan solo 1.086 votos. Cerramos este ciclo electoral con un recuento de votos validado, y el proceso ha pasado directamente a la certificación formal, que requiere las firmas de los representantes de los partidos para que los resultados queden registrados oficialmente”, dijo Victoria Ferrer, jueza del condado Miami-Dade al terminar el conteo.

Con este segundo resultado no oficial, Salazar conserva por otros dos años su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, después de una ajustada contienda frente al candidato demócrata Elliott Rodríguez, marcada por la estrecha diferencia de votos y la polémica surgida durante el proceso de revisión electoral.

El recuento comenzó el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, y se prolongó durante toda la madrugada. Continuando, sin interrupción, este martes bajo la supervisión de las autoridades electorales, con presencia de representantes de las campañas, observadores y medios de comunicación.

Antes de iniciar el procesamiento de las boletas, los funcionarios electorales realizaron las pruebas de lógica y exactitud de las máquinas de tabulación, un procedimiento destinado a comprobar que los equipos registraran correctamente los votos.

Una elección reñida en el distrito 27 de Florida

La contienda entre Salazar y Rodríguez fue una de las más disputadas del sur de Florida durante las elecciones de medio término de 2026.

Los resultados iniciales colocaron a la congresista republicana con 124.474 votos, equivalentes al 50.23%, frente a los 123.358 sufragios obtenidos por Rodríguez, que representaban el 49.77%.

La diferencia de apenas 1.116 votos, equivalente a unos 0.45 puntos porcentuales, situó la elección dentro del margen establecido por la legislación de Florida para realizar un recuento automático.

El estrecho resultado mantuvo abierta la incertidumbre sobre el desenlace de la contienda hasta la revisión de las boletas.

La polémica por la supervisión del recuento electoral

La revisión de los votos estuvo precedida por una controversia judicial después de que la campaña de Rodríguez cuestionara la imparcialidad de la supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, y solicitara que se apartara de la Junta de Escrutinio Electoral encargada de supervisar el proceso.

Los abogados del candidato demócrata argumentaron que existía un posible conflicto de intereses debido a que Robert Fernández, yerno de García, formaba parte del equipo legal que representaba a Salazar durante el recuento.

La campaña también cuestionó unas declaraciones atribuidas a la supervisora electoral, quien habría afirmado después de las elecciones que Salazar había ganado la contienda, independientemente de que se realizara un recuento.

Rodríguez consideró que esas circunstancias comprometían la apariencia de imparcialidad que debe mantener una autoridad electoral, especialmente cuando la diferencia entre los candidatos era inferior a medio punto porcentual.

Por su parte, García rechazó las acusaciones y sostuvo que no existía ningún conflicto de intereses que le impidiera cumplir sus responsabilidades.

La controversia llegó a un tribunal federal, donde el juez David S. Leibowitz celebró una audiencia de emergencia el lunes, poco antes de comenzar el recuento.

Aunque el magistrado cuestionó las declaraciones atribuidas a García, rechazó la solicitud presentada por la campaña demócrata al considerar que no existían fundamentos suficientes para apartarla del proceso.

La decisión permitió que García continuara integrando la Junta de Escrutinio Electoral de Miami-Dade.

“Quiero ser absolutamente clara. Todo lo que hago como supervisora de elecciones, al igual que todo lo que hace nuestra oficina, se lleva a cabo de manera abierta, transparente y en estricto cumplimiento de las leyes de Florida y todas las normas que rigen los procesos electorales”, expresó García en un encuentro informal con la prensa al terminar el recuento.

“También quiero abordar las preguntas sobre mi yerno Robert Fernández y su participación profesional en asuntos electorales. Robert lleva décadas ejerciendo como abogado especializado en derecho electoral. Ya trabajaba en esta área mucho antes de que yo siquiera considerara postularme para un cargo público, mucho antes de que me convirtiera en representante estatal y mucho antes de asumir como supervisora de elecciones.

Es un abogado electoral con una amplia trayectoria y además muy bueno en lo que hace. Es uno de los mejores. No se convirtió en abogado electoral ni desarrolló su especialización en esta materia cuando yo asumí este cargo, como algunos han intentado insinuar. Quiero dejar esa cronología absolutamente clara. Su trayectoria profesional comenzó mucho antes de que yo asumiera mis responsabilidades como supervisora de elecciones”.

Salazar rechazó las acusaciones de su adversario

La congresista republicana respondió a los cuestionamientos de Rodríguez acusándolo de intentar desacreditar el proceso electoral porque los resultados no le favorecían.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Salazar defendió la legitimidad de los votos recibidos y sostuvo que el recuento debía realizarse con transparencia y conforme a la legislación de Florida. También pidió que se permitiera a los funcionarios electorales cumplir sus responsabilidades sin interferencias políticas.

Por su parte, los representantes de Rodríguez insistieron en que sus reclamaciones buscaban garantizar la neutralidad de las autoridades electorales y la confianza de los ciudadanos en los resultados.

María Elvira Salazar permanecerá en el Congreso hasta 2029

Salazar, de origen cubano y con una extensa trayectoria en el periodismo televisivo, llegó por primera vez a la Cámara de Representantes en enero de 2021, después de derrotar en las elecciones de 2020 a la entonces congresista demócrata Donna Shalala.

Su victoria en 2026 le permite obtener un cuarto mandato consecutivo, que comenzará en enero de 2027 y concluirá en enero de 2029.

Durante su trayectoria en el Congreso, Salazar ha defendido una política de firmeza frente a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de impulsar la denominada Ley Dignidad, una propuesta bipartidista de reforma migratoria que contempla mecanismos para regularizar la situación de determinados inmigrantes indocumentados.

Su adversario, Eliott Rodríguez, también es periodista de origen cubano y desarrolló una extensa carrera en la televisión del sur de Florida antes de incorporarse a la política. Durante su campaña, centró parte de sus propuestas en el costo de vida, el acceso a la vivienda y las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

La conclusión del recuento pone fin a varios días de incertidumbre sobre una de las contiendas congresionales más ajustadas de Miami-Dade y permite a Salazar mantener la representación del distrito 27 durante otros dos años.

La supervisora consideró que estas elecciones fueron un gran éxito. Dijo que hubo una participación del 60,5%, superior a la de las elecciones de medio término de 2022 y cercana a la de 2018. La oficina afirmó que no hubo fallas técnicas, demoras ni interrupciones durante la votación.