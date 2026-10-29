jueves 29  de  octubre 2026
FORO

Venezuela, Cuba y Nicaragua y las libertades en la era digital, tema crucial del XI Diálogo en Miami

Nueve exjefes de Estado del Gurpo IDEA y otras personalidades participarán en Foro que se centrará en cómo preservar el bienestar sin sacrificar la libertad

Rosa María Payá, de Cuba, durante su participación en la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Rosa María Payá, de Cuba, durante su participación en la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

IVAN PEDRAZA - DLA
Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- La situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua frente al desafío de restituir la libertad y la vida de sus ciudadanos en la era digital es el tema que evaluarán exjefes de Estado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) durante el XI Diálogo Presidencial entre el 9 y 10 de noviembre.

El evento, al que asistirán también otras personalidades, se celebrará en los espacios del Miami Dade College donde los participantes deliberarán durante los dos días sobre los cambios que se prevén en las naciones a partir de 2027 en tiempos de la IA.

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También estarán presentes Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial de Nicaragua; Luis Almagro, exsecretario general de la OEA; y Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, entre otros invitados.

Premio a María Corina Machado

Esta edición del Diálogo Presidencial contempla la entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad a la líder opositora venezolana, María Machado, por vía online.

Este galardón, que fue entregado en 2025 a Luis Almagro y que honra la memoria del expresidente de Chile fallecido, es otorgado cada año por el Grupo IDEA a personas e instituciones cuya obra y testimonio estén comprometidos con los valores éticos de la democracia.

El acto contará con la presencia de Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College; Luis Almagro, exsecretario general de la OEA; Víctor Bisono, canciller de la República Dominicana; y Nelson J. Mezerhane, patrono de la Fundación IDEA Democrática.

Diálogo sobre las libertades con IA

El tema principal del acto central, pautado para el 10 de noviembre, girará en torno a “¿cómo proteger el bienestar sin sacrificar la libertad en la era digital y de la inteligencia artificial?”, un aspecto crucial en estos tiempos en que urgen las libertades.

Durante las deliberaciones por parte de los políticos expertos se examinarán las consecuencias de las nuevas tecnologías, la polarización política y las amenazas a la seguridad sobre las instituciones democráticas, los derechos individuales y la libertad de expresión, según el programa.

El anterior, 9 de noviembre, los participantes tendrán una sesión de trabajo privada en la que se considerará la situación política de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Esta reunión contará con los testimonios y experiencias de Machado, Rosa María Payás y Juan Sebastián Chamorro, en su compromiso con la libertad.

FUENTE: Con información del Grupo IDEA, DLA

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