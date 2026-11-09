lunes 9  de  noviembre 2026
Conflicto

Trump asegura que hay "avances" hacia el final de la guerra con Irán, pero EEUU mantiene bloqueo

El presidente compareció por sorpresa en la Casa Blanca, donde aseguró que Irán estaba "militarmente, prácticamente acabado", aunque advirtió de que EEUU está preparado para volver a atacar de ser necesario

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra con Irán está "prácticamente terminada en el plano militar", tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

El presidente compareció por sorpresa en la Casa Blanca, donde aseguró que Irán estaba "militarmente, prácticamente acabado", aunque advirtió de que Estados Unidos está preparado para volver a atacar.

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"La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", afirmó en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Previamente, el presidente contó en la red Truth Social que su encuentro con el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani", mediador en las conversaciones con Teherán, fue "excelente".

EEUU mantiene bloqueo

El mandatario publicó también hoy un mensaje en redes sociales en el que asegura que los aliados árabes de Washington le han pedido que mantenga el "bloqueo naval" contra Irán.

"Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait "prefieren mantener el 'statu quo', es decir, la continuación del mayor bloqueo naval de la historia, sumada a la nueva "Operación Puerta de Hierro" (Operation Iron Gate)" para interrumpir las rutas de abastecimiento a Irán.

"Todos han coincidido en que Irán no puede poseer armas nucleares: ¡es un punto innegociable! Si se produjera algún cambio en la situación en Oriente Medio, Estados Unidos está "listo para la acción»" y preparado para intervenir", aseguró.

"No obstante, por el momento, esto parece bastante improbable. Israel y todo Oriente Medio se encuentran protegidos frente a los peligros y amenazas que provienen de Irán", aseguró.

Trump considera que están "observando una dinámica positiva hacia el fin de este conflicto": "Nos aseguraremos de que los intereses de Estados Unidos estén protegidos en todo momento. Una vez concluida esta operación militar, tanto el pueblo estadounidense como el resto del mundo estarán mucho más seguros", afirmó el mandatario.

Envío del tercer portaviones

Trump destacó que Estados Unidos ha enviado un tercer portaviones a la región "por si acaso". "Tenemos muchos", destacó. "Están cargados y listos y espero que no tengamos que intervenir.

El domingo, el presidente estadounidense ya había afirmado en la CNN que una reanudación de la guerra con Irán era "muy improbable (...) Depende de si firman o no un acuerdo".

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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