martes 16  de  junio 2026
MEDIDA

EEUU advierte a empresa extranjera por "tráfico de propiedades confiscadas" en Cuba

"Una visa es un privilegio, no un derecho", recordó el secretario de Estado, Marco Rubio, al subrayar la línea dura de EEUU hacia Cuba

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2026.

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2026.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este martes una carta de advertencia a una empresa extranjera, que no especificó, por estar presuntamente vinculada al tráfico de propiedades confiscadas en Cuba.

En su cuenta oficial de X, el Departamento advirtió que los altos directivos de la compañía podrían quedar sujetos a restricciones migratorias bajo la legislación vigente.

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"Una visa es un privilegio, no un derecho", recordó el secretario de Estado, Marco Rubio, al subrayar la línea dura de la Administración de Donald Trump en materia de política hacia Cuba y el uso de herramientas migratorias como mecanismo de presión diplomática.

La advertencia forma parte de la estrategia del presidente Trump de endurecer las restricciones de visado contra actores extranjeros involucrados en la explotación de bienes expropiados en la isla.

El endurecimiento de las medidas se suma a otras sanciones recientes de Washington contra el régimen cubano, que incluyen restricciones a funcionarios de la dictadura que encabeza el designado gobernante Miguel Díaz-Canel y la vigencia de órdenes de búsqueda contra antiguos dirigentes vinculados a la familia Castro.

Otras medidas sobre Cuba

El pasado 11 de junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia municipal para operar de la empresa Vanguard Energy, que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible, tras las sanciones que anunció a principios de mes el Departamento de Estado de Estados Unidos contra Unión Cuba-Petróleo (Cupet), compañía estatal de la isla.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció que revocó a la compañía, con sede en la zona metropolitana de Miami, su Recibo de Impuesto Comercial Local, licencia requerida para hacer negocios en el condado, por sus "envíos propuestos de combustible a la dictadura comunista socialista asesina cubana".

Suspenden operaciones

Por su parte, EnviosCuba.com, una de las principales plataformas utilizadas por los cubanos en Estados Unidos para enviar víveres a la isla, suspendió sus operaciones tras las crecientes sanciones de Estados Unidos al régimen de La Habana.

"Estimados clientes, por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra plataforma no puede seguir brindando servicios", indica un mensaje del sitio web de la compañía, que no ofrece más detalles del cierre.

La plataforma permitía a cubanos radicados en Estados Unidos comprar productos para enviarlos a sus familias en la isla, que sufre una crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero pasado por el bloqueo petrolero ordenado por la Administración Trump, tras la caída del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

FUENTE: Con información de EFE

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