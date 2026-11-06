EEUU condena la ola represiva contra la prensa independiente en Cuba

MIAMI.- El gobierno de Estados Unidos cuestionó severamente al régimen cubano tras una nueva ola de arrestos y hostigamientos dirigida contra la prensa independiente y activistas de la sociedad civil en la Isla.
Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigieron el cese inmediato del hostigamiento y la liberación de los presos políticos
MIAMI.- El gobierno de Estados Unidos cuestionó severamente al régimen cubano tras una nueva ola de arrestos y hostigamientos dirigida contra la prensa independiente y activistas de la sociedad civil en la Isla.
Las detenciones recientes, que incluyeron a la reconocida periodista Yoani Sánchez y a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, desencadenaron un firme rechazo por parte de la comunidad internacional y de organismos defensores de los derechos humanos.
A través de un pronunciamiento oficial, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló que las acciones policiales demuestran la cobardía de las autoridades de La Habana al recurrir a la fuerza y a la privación arbitraria de la libertad por temor a la verdad.
Asimismo, el funcionario estadounidense calificó las detenciones como parte de una estrategia sistemática destinada a silenciar las voces disidentes y anular el ejercicio periodístico independiente en el territorio nacional.
La escalada represiva también ha afectado a otros comunicadores como Camila Acosta, Adelth Bonne Gamboa y Henry Constantin, este último encarcelado desde hace semanas, reseña Diario de Cuba
Ante esta situación, organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigieron el cese inmediato del hostigamiento, la liberación de los presos políticos y el respeto a las garantías fundamentales para informar sin temor a represalias estatales.