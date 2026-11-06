Buque de guerra de EEUU arriba a Guantánamo mientras el régimen ensaya la guerra

La embarcación participó en septiembre en UNITAS 2026, en Perú, donde lanzó misiles AGM-114 Hellfire durante un ejercicio de hundimiento.

El navío, perteneciente a la clase Freedom, tiene una longitud de 118,1 metros y capacidad para operar en zonas costeras y mar abierto.

El buque de combate litoral USS Minneapolis-Saint Paul (LCS 21), de la Marina de Estados Unidos, durante su escala en la Base Naval de Guantánamo, el 4 de noviembre de 2026.

MIAMI.- El buque de guerra USS Minneapolis-Saint Paul (LCS 21), de la Marina de EEUU, arribó a la Base Naval de Guantánamo para una breve escala, según confirmó la propia instalación militar. La visita quedó documentada en fotografías del 4 de noviembre, mientras el régimen cubano realizaba maniobras y difundía llamados a defender el país ante lo que el oficialismo califica como una eventual intervención estadounidense.

Las imágenes, tomadas por el suboficial Roland M. Ardon, fueron publicadas el 5 de noviembre en el Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa (DVIDS). El reporte oficial describió el movimiento como una “breve visita a puerto”.

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El Minneapolis-Saint Paul es un buque de combate litoral de la clase Freedom, concebido para operar en zonas costeras y también en mar abierto. Tiene su puerto base en Mayport, Florida, y fue incorporado al servicio el 21 de mayo de 2022, durante una ceremonia en Duluth, Minnesota.

La embarcación participó en septiembre en UNITAS 2026, en Perú, donde lanzó misiles AGM-114 Hellfire durante un ejercicio de hundimiento. CORTESÍA/DVIDS

Construido en el astillero Fincantieri Marinette Marine, en Wisconsin, es el undécimo buque de la variante Freedom. Su nombre rinde homenaje a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul.

La ficha técnica de esa variante establece una longitud de 118,1 metros, una anchura de 17,6 metros y un desplazamiento a plena carga de unas 3.450 toneladas. Con casco de acero, está diseñada para superar los 40 nudos de velocidad, equivalentes a unos 74 kilómetros por hora.

La Marina describe estas unidades como plataformas para misiones de seguridad marítima, control del mar y disuasión. Su diseño modular permite incorporar equipos según la tarea asignada, con capacidades orientadas al combate de superficie y las contramedidas frente a minas navales.

El despliegue actual del Minneapolis-Saint Paul comenzó el 27 de agosto, cuando zarpó de Mayport. Al anunciar la salida, su comandante, Arthur Bond, destacó la preparación de la tripulación para “garantizar que nuestro buque esté listo para ejecutar cada misión”.

En septiembre participó en UNITAS 2026, celebrado del 10 al 23 de ese mes en Perú con fuerzas de 24 países. Durante un ejercicio de hundimiento, el buque lanzó misiles AGM-114 Hellfire, según el balance publicado por las Fuerzas Navales del Comando Sur de EEUU y la Cuarta Flota.

La embarcación también tiene antecedentes en operaciones antidrogas en el Caribe. En abril de 2025, la Marina informó de dos operativos que permitieron incautar 580 kilogramos de cocaína y 1.125 kilogramos de marihuana, con participación de personal de la Guardia Costera y un destacamento de helicópteros navales.

El navío, perteneciente a la clase Freedom, tiene una longitud de 118,1 metros y capacidad para operar en zonas costeras y mar abierto. CORTESÍA/DVIDS

La escala en Guantánamo coincidió con “Moncada 2026”, desarrollado por el régimen los días 4 y 5 de noviembre. Durante la promoción de esas maniobras, el general Roberto Legrá, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), afirmó: “Vamos a defender casa por casa, barrio por barrio, zona por zona”, en un video del Ministerio de las FAR reseñado por la agencia Xinhua.

La base estadounidense no precisó la duración de la estancia ni anunció una misión específica contra Cuba.