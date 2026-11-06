viernes 6  de  noviembre 2026
PRESENCIA NAVAL

Buque de guerra de EEUU arriba a Guantánamo mientras el régimen ensaya la guerra

El USS Minneapolis-Saint Paul, de la clase Freedom, supera los 118 metros de largo y lanzó misiles Hellfire durante ejercicios realizados en septiembre frente a las costas de Perú

El buque de combate litoral USS Minneapolis-Saint Paul (LCS 21), de la Marina de Estados Unidos, durante su escala en la Base Naval de Guantánamo, el 4 de noviembre de 2026.

El buque de combate litoral USS Minneapolis-Saint Paul (LCS 21), de la Marina de Estados Unidos, durante su escala en la Base Naval de Guantánamo, el 4 de noviembre de 2026.

CORTESÍA/DVIDS
El navío, perteneciente a la clase Freedom, tiene una longitud de 118,1 metros y capacidad para operar en zonas costeras y mar abierto.&nbsp;

El navío, perteneciente a la clase Freedom, tiene una longitud de 118,1 metros y capacidad para operar en zonas costeras y mar abierto. 

CORTESÍA/DVIDS
La embarcación participó en septiembre en UNITAS 2026, en Perú, donde lanzó misiles AGM-114 Hellfire durante un ejercicio de hundimiento.

La embarcación participó en septiembre en UNITAS 2026, en Perú, donde lanzó misiles AGM-114 Hellfire durante un ejercicio de hundimiento.

CORTESÍA/DVIDS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El buque de guerra USS Minneapolis-Saint Paul (LCS 21), de la Marina de EEUU, arribó a la Base Naval de Guantánamo para una breve escala, según confirmó la propia instalación militar. La visita quedó documentada en fotografías del 4 de noviembre, mientras el régimen cubano realizaba maniobras y difundía llamados a defender el país ante lo que el oficialismo califica como una eventual intervención estadounidense.

Las imágenes, tomadas por el suboficial Roland M. Ardon, fueron publicadas el 5 de noviembre en el Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa (DVIDS). El reporte oficial describió el movimiento como una “breve visita a puerto”.

Lee además
El Departamento del Tesoro de EEUU amplió las sanciones relacionadas con Cuba contra personas del entorno de GAESA, compañías tecnológicas y navieras y embarcaciones. 
PRESIÓN ECONÓMICA

EEUU amplía sanciones contra Cuba y alcanza a empresas en China y Panamá
María Cristina Labrada y Berta Soler (Facebook)
DICTADURA

El régimen cubano detiene a dos Damas de Blanco y libera a la periodista Yoani Sánchez

El Minneapolis-Saint Paul es un buque de combate litoral de la clase Freedom, concebido para operar en zonas costeras y también en mar abierto. Tiene su puerto base en Mayport, Florida, y fue incorporado al servicio el 21 de mayo de 2022, durante una ceremonia en Duluth, Minnesota.

La embarcación participó en septiembre en UNITAS 2026, en Perú, donde lanzó misiles AGM-114 Hellfire durante un ejercicio de hundimiento.

La embarcación participó en septiembre en UNITAS 2026, en Perú, donde lanzó misiles AGM-114 Hellfire durante un ejercicio de hundimiento.

Construido en el astillero Fincantieri Marinette Marine, en Wisconsin, es el undécimo buque de la variante Freedom. Su nombre rinde homenaje a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul.

La ficha técnica de esa variante establece una longitud de 118,1 metros, una anchura de 17,6 metros y un desplazamiento a plena carga de unas 3.450 toneladas. Con casco de acero, está diseñada para superar los 40 nudos de velocidad, equivalentes a unos 74 kilómetros por hora.

La Marina describe estas unidades como plataformas para misiones de seguridad marítima, control del mar y disuasión. Su diseño modular permite incorporar equipos según la tarea asignada, con capacidades orientadas al combate de superficie y las contramedidas frente a minas navales.

El despliegue actual del Minneapolis-Saint Paul comenzó el 27 de agosto, cuando zarpó de Mayport. Al anunciar la salida, su comandante, Arthur Bond, destacó la preparación de la tripulación para “garantizar que nuestro buque esté listo para ejecutar cada misión”.

En septiembre participó en UNITAS 2026, celebrado del 10 al 23 de ese mes en Perú con fuerzas de 24 países. Durante un ejercicio de hundimiento, el buque lanzó misiles AGM-114 Hellfire, según el balance publicado por las Fuerzas Navales del Comando Sur de EEUU y la Cuarta Flota.

La embarcación también tiene antecedentes en operaciones antidrogas en el Caribe. En abril de 2025, la Marina informó de dos operativos que permitieron incautar 580 kilogramos de cocaína y 1.125 kilogramos de marihuana, con participación de personal de la Guardia Costera y un destacamento de helicópteros navales.

El navío, perteneciente a la clase Freedom, tiene una longitud de 118,1 metros y capacidad para operar en zonas costeras y mar abierto.

El navío, perteneciente a la clase Freedom, tiene una longitud de 118,1 metros y capacidad para operar en zonas costeras y mar abierto.

La escala en Guantánamo coincidió con “Moncada 2026”, desarrollado por el régimen los días 4 y 5 de noviembre. Durante la promoción de esas maniobras, el general Roberto Legrá, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), afirmó: “Vamos a defender casa por casa, barrio por barrio, zona por zona”, en un video del Ministerio de las FAR reseñado por la agencia Xinhua.

La base estadounidense no precisó la duración de la estancia ni anunció una misión específica contra Cuba.

Temas
Te puede interesar

EEUU condena la ola represiva contra la prensa independiente en Cuba

Mirelis Narraciones, la voz que convierte lo cotidiano en conversación

Piloto argentino de Miami señalado como intermediario en pago por vuelo de fuga de Bolsonaro, según fuente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La supervisora de Elecciones, Alina García.
DISTRITO 27

Recuento Salazar-Rodríguez: supervisora electoral de Miami-Dade se niega a apartarse y crece la polémica

De izquierda a derecha, Merce Villegas, Luz María Doria y Ronald Day, durante el lanzamiento de Del miedo al éxito en Miami.
HISTORIAS COMPARTIDAS

Luz María Doria, Ronald Day y Merce Villegas: la amistad que los lleva de gira

Maureen Porras y Fernanda Gomes compiten por la silla 2 del Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Ventaja de Maureen Porras se reduce a 15 votos en Doral antes del recuento

El Departamento del Tesoro de EEUU amplió las sanciones relacionadas con Cuba contra personas del entorno de GAESA, compañías tecnológicas y navieras y embarcaciones. 
PRESIÓN ECONÓMICA

EEUU amplía sanciones contra Cuba y alcanza a empresas en China y Panamá

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este jueves al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezae.
Encuentro

Putin se reúne con el jefe de seguridad de Irán entre rumores sobre "nuevo ataque" de EEUU

Te puede interesar

Las mareas reales causan inundaciones viales en Miami Beach.
CALLES ANEGADAS

Miami prevé inundaciones costeras por nuevas mareas del rey hasta el lunes

Por Daniel Castropé
Luis Almagro, exsecretario general de la OEA. (AFP)
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Luis Almagro: "La diáspora de Cuba y Nicaragua tienen que consolidarse para construir un liderazgo"

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.
CONTROVERSIA

Detienen en Florida al padre de Meghan Markle por presunta posesión de pornografía infantil

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.
DIMISIÓN

Renuncia fiscal federal de Miami que encabezó caso contra Alex Saab

El buque de combate litoral USS Minneapolis-Saint Paul (LCS 21), de la Marina de Estados Unidos, durante su escala en la Base Naval de Guantánamo, el 4 de noviembre de 2026.
PRESENCIA NAVAL

Buque de guerra de EEUU arriba a Guantánamo mientras el régimen ensaya la guerra