Renuncia fiscal de Miami que llevó a Alex Saab ante la justicia de EEUU: ¿qué pasará ahora?

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.

MIAMI. — Jason Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida y responsable de la oficina que impulsó una nueva acusación por lavado de dinero contra el empresario colombiano Alex Saab, estrecho colaborador del exdictador venezolano Nicolás Maduro, anunció este viernes su renuncia al cargo, con efecto inmediato, en medio de importantes investigaciones judiciales bajo su jurisdicción.

“Presenté mi renuncia al presidente como fiscal federal del Distrito Sur de Florida, con efecto a partir de hoy”, expresó Reding Quiñones mediante una publicación en su cuenta oficial de X, sin precisar las razones de su decisión.

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El funcionario destacó su trayectoria militar, su paso por el Departamento de Justicia y su experiencia como juez, y aseguró que el servicio público ha representado uno de los mayores honores de su vida.

La salida fue confirmada por el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien agradeció el trabajo de Reding Quiñones en la lucha contra los delitos violentos, el narcotráfico, la trata de personas y la delincuencia transnacional.

Blanche destacó particularmente la acusación federal presentada contra el dictador cubano Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Expediente contra Alex Saab

Uno de los expedientes más relevantes desarrollados durante su gestión fue el de Alex Saab, quien el pasado 15 de septiembre se declaró culpable ante un tribunal federal de Miami de conspiración para lavar dinero procedente de un esquema de sobornos y contratos gubernamentales vinculados al programa de distribución de alimentos y medicinas de Venezuela, conocido como CLAP.

Bajo la dirección de Reding Quiñones, los fiscales federales construyeron una nueva causa penal contra Saab, obtuvieron una acusación formal en enero de 2026 y lograron llevarlo nuevamente ante la justicia estadounidense el 18 de mayo, después de que el empresario recibiera un indulto del entonces presidente Joe Biden en diciembre de 2023, como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Durante la audiencia de septiembre, a la que asistió personalmente, Reding Quiñones defendió el trabajo de su oficina y aseguró que las conexiones políticas, los recursos económicos y la cercanía con un gobierno acusado de corrupción no colocarían a los implicados fuera del alcance de la justicia estadounidense.

Saab admitió haber participado en una operación que permitió desviar al menos 195 millones de dólares mediante contratos para importar alimentos y medicinas a Venezuela.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, aceptó el decomiso de esa cantidad y se comprometió a colaborar con las autoridades federales en otras investigaciones, una disposición que podría resultar relevante para procesos relacionados con antiguos funcionarios del gobierno de Maduro.

El empresario enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque los fiscales acordaron recomendar una condena dentro del extremo inferior de las pautas federales y podrían solicitar reducciones adicionales dependiendo del alcance y la utilidad de su cooperación. La sentencia todavía está pendiente.

Cambio de mando en la Fiscalía

La renuncia de Reding Quiñones introduce un cambio en la dirección de la Fiscalía Federal de Miami mientras permanece abierto ese expediente. Sin embargo, hasta el momento no existen elementos públicos que permitan relacionar su dimisión con el proceso contra Saab, ni indicios de que su salida implique la suspensión de las actuaciones judiciales.

Además del caso venezolano, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida ha tenido bajo su responsabilidad investigaciones de alto perfil relacionadas con delitos financieros internacionales, narcotráfico, seguridad nacional y presuntas actuaciones ilícitas de funcionarios extranjeros.

Reding Quiñones asumió el cargo el 13 de agosto de 2025, después de ser nominado por Donald Trump y confirmado por el Senado. Fue el primer fiscal federal confirmado durante el segundo mandato del mandatario republicano.

Nacido en Miami e hijo de un refugiado político cubano, el funcionario dimitente desarrolló una trayectoria como fiscal federal, juez estatal y oficial militar.

Su salida se produce poco más de un año después de asumir la dirección de una de las oficinas federales de mayor importancia del país. Por ahora, no se ha informado oficialmente quién ocupará de manera permanente el puesto ni qué motivó su decisión de abandonar el cargo.