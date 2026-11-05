EEUU aumenta las recompensas para capturar a tres cabecillas del Tren de Aragua

Foto tomada el 25 de enero del 2010 del sello del Departamento de Estado de EEUU, en un podio en Washington.

WASHINGTON — El gobierno estadounidense anunció este jueves el aumento de las recompensas para toda información que conduzca a la captura de los tres presuntos capos de la organización criminal venezolana Tren de Aragua (TdA), por un total de 50 millones de dólares.

Tren de Aragua fue designada como organización terrorista el año pasado por el gobierno de Donald Trump, que ya ha atacado a bases del grupo en colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas.

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La recompensa por Yohan José Romero, alias "Yohan Petrica", aumenta de 4 a 20 millones de dólares, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

En el caso de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias "Giovanni" o "El Viejo", pasa de 5 a 15 millones de dólares.

Para Juan Gabriel Rivas Núñez, "Juancho", un excapataz de minas legales de origen colombiano, se crea una recompensa de 15 millones de dólares.

Romero "Yohan Petrica" era el lugarteniente del líder de la banda, Niño Guerrero, que murió en un ataque conjunto de fuerzas venezolanas y estadounidenses en junio.

Romero, el cabecilla principal

"Según documentos judiciales, Romero es el líder actual de TdA y dirige las operaciones del grupo, incluido el narcotráfico, la minería ilegal de oro en Venezuela y los asesinatos", explicó el comunicado.

"Mosquera Serrano y Rivas Núñez son ambos segundos al mando de Romero; Mosquera Serrano supervisa las operaciones de TdA en Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, mientras que Rivas Núñez supervisa las operaciones de TdA en Venezuela" añadió.

Los tres presuntos jefes del TdA están acusados de conspirar para suministrar apoyo material a una organización terrorista extranjera ante un tribunal de Texas, recuerda el comunicado.

FUENTE: Con información de AFP