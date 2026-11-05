jueves 5  de  noviembre 2026
ELECCIONES 2026

Doral: solo 16 votos separan a dos candidatas y mantienen en vilo un escaño del Concejo

La concejal Maureen Porras confía en mantener su ventaja sobre Fernanda Gomes, mientras la aspirante a sucederla en el cargo pone sus esperanzas en el recuento que podría realizarse el sábado

Maureen Porras y Fernanda Gomes.

Maureen Porras y Fernanda Gomes.

CORTESÍA CAMPAÑAS
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

DORAL.— Solo 16 votos separan a la concejal Maureen Porras de su rival Fernanda Gomes en la disputa por el asiento 2 del Concejo de Doral, una estrecha diferencia que mantiene abierta la contienda y concentra la atención en un recuento electoral que deberá determinar quién ocupará el escaño, cuyo resultado podría modificar el equilibrio de poder en el gobierno municipal.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, actualizado el miércoles a la 1:15 p. m., Porras acumulaba 9.595 votos, equivalentes al 50,04%, frente a 9.579 sufragios, o 49,96%, obtenidos por Gomes. Los ocho recintos electorales habían reportado sus resultados, aunque las cifras permanecen preliminares.

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“Creo que el recuento no cambiará el resultado”, aseguró Porras a DIARIO LAS AMÉRICAS, al mostrarse confiada en conservar su escaño.

La legisladora local sostuvo que anticipaba una competencia particularmente difícil. “Esperaba esa competencia tan dura, se lo dije a mis votantes, a la comunidad”, manifestó.

Una competencia contra la alcaldesa

Porras atribuyó la estrecha disputa al respaldo político recibido por su contrincante, especialmente de la alcaldesa Christi Fraga, quien apoyó públicamente la candidatura de Gomes.

“Mis contrincantes gastaron más de tres veces de lo que gastó mi campaña, era una competencia contra la alcaldesa [Christi Fraga] porque a Fernanda [Gomes] poco la conocían en esta comunidad”, señaló.

Por su parte, Gomes dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que se encuentra tranquila ante los resultados preliminares y evitó anticipar un desenlace mientras continúa pendiente la revisión electoral.

“Recibo estas cifras con serenidad y mucho agradecimiento por cada persona que confió en mí y por el equipo que me acompañó. La diferencia es de apenas 16 votos, así que estamos pendientes del reconteo para conocer el resultado definitivo”, expresó.

“Me quedo con el cariño de tantos vecinos y con las mismas ganas de seguir aportando a esta hermosa ciudad”, añadió.

A la espera del recuento

La diferencia entre ambas candidatas representa aproximadamente 0,08 puntos porcentuales, considerablemente por debajo del umbral de 0,5% que establece la legislación de Florida para ordenar un recuento por máquina, salvo las excepciones previstas.

Si después de ese procedimiento la diferencia permanece en 0,25% o menos, podría corresponder una revisión manual de determinadas boletas, conforme a las disposiciones legales.

Porras indicó que funcionarios del Departamento de Elecciones le comunicaron que se daría prioridad a otros recuentos, incluido el correspondiente a la contienda por el distrito congresional 27 entre María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez.

Según la concejal, existe la posibilidad de que la revisión municipal se efectúe el sábado 7 de noviembre, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente esa fecha.

Entretanto, el otro escaño disputado en Doral, el 4, quedó definido con una amplia ventaja para Peter Espinosa, quien obtuvo 11.117 votos, equivalentes al 59,02%, frente a los 7.718 sufragios, o 40,98%, de Gustavo Garagorry.

Espinosa sustituirá a la vicealcaldesa Digna Cabral, quien agotó el límite de mandatos. Su incorporación, junto con el desenlace pendiente del asiento 2, tendrá implicaciones en las decisiones del Concejo durante los próximos años.

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