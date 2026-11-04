miércoles 4  de  noviembre 2026
JUSTICIA

Policía de Ecuador detiene a hijo del expresidente Abdalá Bucaram; será extraditado a EEUU por narcotráfico

El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad", señaló el ministro del Interior de Ecuador

Jacob Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdala Bucaram, cuenta con alerta de captura roja de Interpol y fue arrestado junto a otras dos personas en un operativo de la Policía el 4 de noviembre de 2026

Jacob Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdala Bucaram, cuenta con alerta de captura roja de Interpol y fue arrestado junto a otras dos personas en un operativo de la Policía el 4 de noviembre de 2026

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador
Por Sofía Nederr

QUITO.- Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997), fue detenido este miércoles en Guayaquil y será enviado a Estados Unidos, donde es requerido por la justicia por presuntos vínculos con el narcotráfico, según informó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

Reimberg dijo en la red social X que Bucaram cuenta con alerta de captura roja de Interpol. Señaló que "una operación regional coordinada entre Ecuador y Panamá, la Policía Nacional del Ecuador, en articulación con la DEA, el Gobierno de los Estados Unidos e Interpol ejecutó la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia estadounidense".

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Aparte de Jacobo Bucaram, en Guayaquil fueron detenidos Geovanny Fernández Menéndez y William Briones López. En Panamá, los aprehendidos fueron Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda.

"Serán enviados a ese país (EEUU) conforme al proceso correspondiente. El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad", señaló el ministro.

Destacó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ratifica su compromiso de "fortalecer la cooperación internacional, combatir el narcotráfico y enfrentar al crimen organizado sin tregua ni impunidad".

El ministro también puntualizó: "Bajo el liderazgo del presidente Noboa, la Policía Nacional y todo el Bloque de Seguridad, seguimos actuando con firmeza. Quien tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que responder".

La detención de Jacobo Bucaram se produjo casi dos meses después de que un tribunal ecuatoriano lo condenara a él y a su padre a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, en un caso relacionado con la comercialización irregular de pruebas para detectar el COVID-19 durante la pandemia.

De esta manera, los jueces acogieron la tesis de la Fiscalía, que acusó a los Bucaram de colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización irregular de unas 21.000 pruebas de diagnóstico y otros insumos médicos.

El juicio por la venta irregular de al menos 21.000 pruebas para diagnosticar covid-19 duró seis años.

Reacción de expresidente

El expresidente Abadalá Bucaram habló sobre la aprehensión de su hijo en un mensaje en la red social X. Acusó a María Paula Romo, exministra del Interior, de estar tras la detención.

"Nuevamente la Romo. Hace detener a mi hijo con boleta roja de interpool sin siquiera mi hijo saber de que se trata", escribió.

En mayo de 2024, Jacobo Bucaram fue uno de los detenidos en una "narcofiesta" en la vía a la costa, en Guayaquil, recordó el diario Primicias.

FUENTE: Con información de EFE/Primicias/AFP/El Comercio

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