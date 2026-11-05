jueves 5  de  noviembre 2026
Encuentro

Putin se reúne con el jefe de seguridad de Irán entre rumores sobre "nuevo ataque" de EEUU

El Kremlin no ofreció más detalles sobre la reunión. El funcionario iraní entregó a Putin un mensaje personal del líder supremo, Mojtaba Jameneí

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este jueves al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezae.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este jueves al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezae.

EFE
Por Elena Moreno

MOSCÚ — El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este jueves al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, entre rumores sobre una nueva campaña de ataques de EEUU tras las elecciones legislativas.

El Kremlin no ofreció más detalles sobre la reunión entre el líder ruso y Rezaei, quienes ya habían hablado por teléfono hace sólo tres días para abordar la situación en Oriente Medio y asuntos bilaterales, según medios iraníes.

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Según informó desde Teherán la agencia Tasnim, el funcionario iraní entregó a Putin un mensaje personal del líder supremo, Mojtaba Jameneí, quien no tiene apariciones públicas desde el ataque EEUU-Israel, en el que resultó supuestamente herido.

Mojtaba, hijo de Ali Jamenei y heredero del cargo, logró salir con vida de entre los escombros de los edificios bombardeados, según la versión oficial, estaba herido. Desde entonces, no se ha facilitado una imagen o audio suyo que pudiera dar fe de que está vivo. Sus declaraciones han sido a través de comunicados.

Precisamente, en su último comunicado, Jamenei descartó que en EEUU se puedan producir importantes cambios políticos respecto a Irán tras la derrota electoral del partido republicano.

Las peticiones de Irán

Mientras, Rezaei ha pedido a EEUU que estudie las condiciones que plantea Teherán, entre las que figuran el fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano; el descongelamiento de sus activos en terceros países; el levantamiento de las sanciones al petróleo y que Estados Unidos acabe con el bloqueo que ha impuesto a puertos y buques iraníes.

En vísperas de las elecciones, Estados Unidos atacó este lunes la isla iraní de Qeshm, en el golfo Pérsico, en una nueva operación militar limitada contra Irán, tras lo que funcionarios rusos tuvieron que salir al paso de los rumores sobre una nueva campaña de bombardeos contra la República Islámica.

Debido "al mantenimiento de los riesgos de una nueva escalada en torno a Irán", la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, aseguró hoy que Moscú mantiene en vigor la recomendación a sus ciudadanos de que se abstengan de viajar a ese país.

En cuanto a los rusos que viven en la república islámica, les instó a mantenerse alerta, evitar aglomeraciones y los barrios limítrofes con edificios gubernamentales e instalaciones militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió este miércoles que la guerra en Irán está detrás de la contundente derrota republicana en las elecciones legislativas debido al alza que provocó en los precios de los combustibles.

"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", afirmó.

FUENTE: Con información de EFE

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