EEUU confirma que Trump negociará con Putin y Zelenski; "aliados de la OTAN tendrán un papel"

Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP

WASHINGTON — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump , negociará directamente con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin , y Ucrania, Volodimir Zelenski , con los aliados de la OTAN jugando un papel, aunque no dijo si en la mesa de negociación.

"Trump llamó a los dos, a Putin y Zelenski, a los dos. Cualquier negociación será con ambos", señaló el jefe del Pentágono en declaraciones al término de la reunión de ministros de Defensa aliados en Bruselas marcada por la decisión de Washington de iniciar un proceso "de inmediato" con Rusia para acabar con el conflicto en Ucrania. En todo caso no ha detallado si sentará a los dos a la vez.

En este sentido, Hegseth aseguró que los miembros europeos la OTAN "jugarán un rol", aunque no aclaró si estarán presentes en la negociación, que en principio ha limitado a Trump y los líderes de Rusia y Ucrania. Dijo que la parte "central" del acuerdo será con los líderes ruso y ucraniano, aunque reconoció que el resultado del proceso "afecta a mucha gente".

Sobre las garantías de seguridad que se puedan ofrecer a Ucrania o el apoyo militar a Kiev durante las propias negociaciones, el responsable de Defensa estadounidense argumentó que la ayuda militar futura "estará en la mesa", ya sea para incrementarla o reducirla, acotó.

"Todo sobre la mesa"

Según explicó, con Trump al frente de las negociaciones estará "todo sobre la mesa", por lo que evitó detallar qué medidas concretas propondrá la Casa Blanca en el marco de las conversaciones. Eso sí, adelantó que la posición estadounidense se basará en el "realismo" de la situación en el terreno, algo de lo que, indicó, son conscientes tanto Putin como Zelenski.

"Decir que las fronteras no pueden volver a 2014 no es una concesión a Putin es un reconocimiento del impacto poder duro en el terreno, tras mucho sacrificio de los ucranianos y los aliados, y darse cuenta de que la negociación de paz será un ejercicio de demarcación que no gustará a ninguno", afirmó.

Hegseth rechazó las críticas a Trump de que hace concesiones a Rusia antes siquiera de sentarse a negociar la paz en Ucrania. "Putin responde a la fuerza", declaró, recordando que los ataques rusos en 2014 y 2022 sucedieron durante Administraciones demócratas por lo que Trump no negocia desde una posición de debilidad y calificando los reproches de "ahistóricos y falsos". "Tenemos al mejor negociador posible en posición de fuerza", remarcó.

"Nadie va a tener lo que quiere", aseguró sobre el resultado de las conversaciones, para recalcar que Trump es el único líder capaz de negociar con Ucrania y Rusia y "forjar una paz duradera" que sirva a los intereses de Kiev.

"Hacer la OTAN grande otra vez"

Aparte de las inminentes negociaciones de paz en Ucrania, el jefe del Pentágono insistió en su primera reunión con los homólogos de la OTAN en que los aliados europeos deben "hacer mucho más" en materia militar, disparar el gasto en Defensa y conseguir "hacer la OTAN grande otra vez".

Insistiendo en la cifra del 5% lanzada por Trump, incidió en que haya una división del trabajo en el seno de la OTAN y los aliados europeos inviertan más y se hagan cargo de la seguridad en el continente. "Tiene mucho sentido utilizar nuestras ventajas comparativas. Los países europeos gastan aquí en Defensa de este continente, en la Defensa de los aliados de aquí, contra un agresor en este continente", indicó, apuntando a que la prioridad de seguridad de Washington está en la región del Pacífico y la amenaza que supone China.

El secretario de Defensa avisó de que la preocupación norteamericana por la falta de esfuerzo militar de Europa viene de la época de Dwight Eisenhower, primer comandante supremo aliado de la OTAN y presidente estadounidense en la década de los 50. Así avisó de que Trump "no permitirá convertir al Tio Sam en papá Estado", en referencia a las carencias militares europeas.

Hegseth dijo de que "no puede perdurar eternamente el el status quo" en el seno de la OTAN y que Europa "tiene que gastar más". "La OTAN tiene que gastar más, tiene que invertir más", subrayó, insistiendo en que a puerta cerrada tanto el secretario general, Mark Rutte, como muchos aliados han compartido el mensaje.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press