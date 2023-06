EEUU pide a ONU investigar venta de drones iraníes a Rusia

Imagen proporcionada por el ejército iraní el 28 de mayo de 2022 muestra vehículos aéreos militares no tripulados (drones) en una base subterránea en un lugar no revelado en Irán.

"Esta mañana Estados Unidos publicó más información que documenta cómo Irán ha proporcionado a Rusia cientos de vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional, así como equipos relacionados con la producción de vehículos aéreos no tripulados. Rusia ha estado utilizando estos vehículos aéreos no tripulados en las últimas semanas para atacar Kiev, destruir la infraestructura ucraniana y matar y aterrorizar a los civiles ucranianos", ha asegurado la embajadora Linda Thomas-Greenfield, según un comunicado.