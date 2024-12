Ejecutivo de UnitedHealth Group admite que el sistema de salud "no funciona como debería"

WASHINGTON — El consejero delegado de la empresa de seguros de salud y productos sanitarios UnitedHealth Group, Andrew Witty, reconociò que el sistema de salud de Estados Unidos "no funciona tan bien como debería" tras el asesinato a tiros de Brian Thompson, consejero delegado de su división de seguros, UnitedHealthcare.

"Sabemos que el sistema de salud no funciona tan bien como debería y entendemos las frustraciones de la gente al respecto. Nadie diseñaría un sistema como el que tenemos", subrayò en un artículo de opinión publicado en el diario 'The New York Times'.