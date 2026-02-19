jueves 19  de  febrero 2026
ECUADOR

Policía culpa al sistema penitenciario por fuga de cabecilla vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio

La Unidad Investigativa Antidelincuencial concluyó que la prelibertad otorgada a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, estuvo marcada por irregularidades no reportadas oportunamente al juez competente

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025

Policías y militares hacen guardia frente a una prisión en Esmeraldas, Ecuador, el 25 de septiembre de 2025

Antony QUINTERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.— La fuga de un señalado cabecilla criminal vinculado al asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio mantiene bajo fuerte cuestionamiento al sistema penitenciario de Ecuador, luego de que la Policía Nacional responsabilizara al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) por presuntas fallas en los controles de prelibertad.

Un informe de la Unidad Investigativa Antidelincuencial (UIAD), fechado el 26 de enero de 2026, concluyó que la prelibertad otorgada a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor” —señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos— estuvo marcada por irregularidades no reportadas oportunamente al juez competente.

Lee además
Gabriela Sommerfeld, Canciller de Ecuador.
DIPLOMACIA

Cancilleres de Colombia y Ecuador se reúnen para poner fin a guerra comercial
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, junto con el capturado dictador venezolano, Nicolás Maduro. Quito, 2015.
CÓMPLICES

Diputada de Ecuador: "Al correísmo le duele el fn del financiamiento por parte de Venezuela"

El reporte policial, citado por Primicias, señala que los controles virtuales implementados tras un incidente armado ocurrido durante una comparecencia presencial carecieron de mecanismos que permitieran confirmar la identidad y ubicación real de Aguilar. El sistema habría permitido incluso el envío de fotografías repetidas y otras en las que el individuo aparecía con el rostro cubierto.

El descargo del SNAI

La Policía aseguró además que no se realizaron visitas domiciliarias mensuales para comprobar su permanencia en el domicilio registrado en Quito, pese a ser una de las condiciones impuestas por el juez de garantías penitenciarias de Latacunga, Víctor Darío Barahona, cuando concedió el beneficio en 2022 dentro de un proceso por asesinato.

El informe advierte que tampoco se informó al juez sobre posibles incumplimientos detectados durante el seguimiento, lo que habría facilitado la posterior fuga del procesado.

Infobae detalla que el SNAI presentó un descargo interno reconociendo que recomendó controles virtuales debido a riesgos de seguridad y que algunos procedimientos se aplicaban conforme a criterios operativos internos. De acuerdo con la publicación, la unidad de reinserción penitenciaria incluso solicitó una prórroga al juez para remitir documentación adicional sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Vínculos con el magnicidio de Fernando Villavicencio

No obstante, para la Policía, las fallas en la verificación del domicilio y de las comparecencias resultaron determinantes para que alias “Lobo Menor”, actualmente prófugo, lograra evadir el control institucional.

La controversia surge en medio de las investigaciones por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 durante un mitin político en Quito. La Fiscalía General ha señalado a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico como responsables del atentado y apuntado a miembros de Los Lobos como presuntos autores intelectuales y materiales.

Alias “Lobo Menor” es considerado por las autoridades como uno de los cabecillas de esa organización y figura entre los investigados en el magnicidio. Su fuga mantiene encendidas las alarmas y ha reabierto el debate sobre la efectividad de los mecanismos de control de beneficios penitenciarios en un país marcado por la creciente violencia criminal.

Debate sobre responsabilidad institucional

Fuentes judiciales consultadas por Primicias indicaron que el informe policial ya forma parte de la documentación remitida para evaluar posibles responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el seguimiento al beneficio de prelibertad. Hasta ahora, no se han anunciado sanciones concretas.

Mientras la Policía insiste en que la falta de controles adecuados permitió la evasión del prófugo, el SNAI sostiene que actuó conforme a lineamientos judiciales y en un contexto de riesgo extraordinario.

El caso vuelve a exponer las grietas del sistema carcelario ecuatoriano, que en los últimos años ha enfrentado masacres carcelarias, denuncias de corrupción interna y una penetración creciente de bandas criminales dentro y fuera de los centros de detención.

La fuga de Aguilar —uno de los presuntos implicados en el asesinato de un candidato presidencial— mantiene bajo fuerte escrutinio los mecanismos de prelibertad y las capacidades de supervisión del Estado en un país que atraviesa una de sus peores crisis de seguridad.

FUENTE: Con información de Infobae / Primicias

Temas
Te puede interesar

EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

Madre arrestada tras dejar a sus hijos solos en un servicio de Uber durante horas

Hallan a una mujer sin vida en barrio residencial de Fort Lauderdale, policía investiga posible homicidio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

El activista cubano José Daniel Ferrer
LIBERTAD

Opositor José Daniel Ferrer, a favor de operación en Cuba como la que derrocó a Maduro

Te puede interesar

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Parlamento chavista aprueba ley de amnistía que excluye a "sospechosos" de promover acciones armadas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

Mario Díaz-Balart fue enfático durante la conmemoración de los 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: “El día de la impunidad se ha acabado con esta administración.”
MEMORIA Y JUSTICIA

A 30 años del crimen contra Hermanos al Rescate, escala reclamo de encausamiento a Raúl Castro

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real