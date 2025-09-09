miércoles 10  de  septiembre 2025
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

La Vinotinto perdió 6-3 con Colombia en el Monumental de Maturín y Bolivia venció a Brasil, dejando a Venezuela fuera del Mundial 2026

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025.&nbsp;

Juan BARRETO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Selección de Venezuela se despidió de la posibilidad del Mundial 2026 tras caer 6-3 frente a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín y ver cómo Bolivia derrotó 1-0 a Brasil en La Paz, resultado que le arrebató a la Vinotinto la última chance de acceder al repechaje.

El encuentro comenzó de manera soñada para los locales: un golazo de Telasco Segovia adelantó a la Vinotinto y llenó de ilusión a los más de 50 mil aficionados presentes. Aunque Colombia empató rápidamente, Josef Martínez volvió a poner arriba a Venezuela. Sin embargo, el conjunto cafetero reaccionó con fuerza y terminó dominando el partido.

Lee además
El mediocampista venezolano Yeferson Soteldo (C) celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de clasificación sudamericano para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Chile en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela, el 17 de octubre de 2023.  
Fútbol

Venezuela contra Colombia: El juego que decide todo
¿trump en pie de guerra contra venezuela?
OPINIÓN

¿Trump en pie de guerra contra Venezuela?

La gran figura fue Luis Suárez, quien firmó cuatro goles que liquidaron las esperanzas venezolanas y sellaron la goleada visitante en Maturín.

Se convirtió en el primer jugador colombiano en anotar cuatro goles en la selección.

"Yo solo esperaba este momento. Me preparé para tener mi oportunidad en la selección y asi pude responder gracias a Dios", destacó Suárez al final del partido tras los cuatro goles marcados.

Mientras tanto, en La Paz, Bolivia venció 1-0 a Brasil con un gol de penalti, un resultado que dejó matemáticamente fuera a Venezuela, que dependía de un tropiezo de la selección altiplánica para mantener viva la ilusión.

De esta forma, la Vinotinto vuelve a quedarse fuera de un Mundial, prolongando una espera que parecía llegar a su fin en estas Eliminatorias.

