martes 9  de  septiembre 2025
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU examinará en noviembre caso de aranceles

La Corte Suprema, ante un caso vital para el desarrollo y fortalecimiento del comercio y de la economía estadounidense, aceptó examinar con urgencia la petición y programó una audiencia sobre el tema para "la primera semana de noviembre"

Los aranceles del gobierno del presidente Donald J. Trump ya experimentan un efecto positivo en la finanzas del país con más de 125.000 millones de dólares obtenidos por ese concepto.

Los aranceles del gobierno del presidente Donald J. Trump ya experimentan un efecto positivo en la finanzas del país con más de 125.000 millones de dólares obtenidos por ese concepto.

FREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó escuchar en la primera semana de noviembre los argumentos sobre la intromisión de jueces activistas de izquierda en los aranceles promovidos por el presidente Donald Trump.

La administración solicitó al Alto Tribunal una "decisión expeditiva" sobre el tema.

Lee además
Un empleado de la construcción en Estados Unidos.
REVISIóN

Informe: Gobierno de Joe Biden causó la caída del mercado laboral en EEUU
El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

Un tribunal federal de apelaciones, compuesto por tres jueces, determinó a finales de agosto que Trump excedió sus atribuciones para imponer algunos aranceles socios comerciales desde su regreso a la Casa Blanca, aunque permitió que continúen en vigor mientras la Máxima Corte se pronuncia.

La Corte Suprema, ante un caso vital para el desarrollo y fortalecimiento del comercio y de la economía estadounidense, aceptó examinar con urgencia la petición y programó una audiencia sobre el tema para "la primera semana de noviembre", de acuerdo con un comunicado emitido este martes.

El gobierno argumentó ante la Corte Suprema las consecuencias perjudiciales de que se invaliden los aranceles y se pierda una herramienta de presión clave en las negociaciones con los socios comerciales de Estados Unidos.

La presión de Trump para beneficio de EEUU

El temor a aranceles altos ha empujado a muchos de los socios de Estados Unidos, incluida la Unión Europea (UE), a abstenerse de tomar represalias y abrir aún más sus mercados a los productos estadounidenses. Algo totalmente beneficioso para EEUU.

Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles "recíprocos" a casi todos los socios comerciales de su país, con un nivel base del 10% y tasas más altas para decenas de economías, incluida la UE y Japón.

También empleó atribuciones similares para imponer aranceles separados a México, Canadá y China debido a su responsabilidad en el flujo de drogas mortales que permiten hacia Estados Unidos.

Esos aranceles, que se diferencian de los que implementó sobre sectores como el automotriz, acero, aluminio y cobre, son los que están en el centro del conflicto jurídico.

El tribunal de apelaciones consideró que una ley de emergencia económica no le otorgaba al Presidente "el poder de imponer aranceles y otros impuestos", sino que es prerrogativa del Congreso.

Sin embargo, se han presentado varios desafíos legales contra los aranceles y un tribunal de apelaciones falló por siete votos contra cuatro el mes pasado que muchos de los gravámenes eran ilegales, confirmando la conclusión de un tribunal inferior.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU captura a más de 600 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Corte Suprema de EEUU avala operativos contra inmigrantes ilegales

Gobierno pide a la Corte Suprema agilizar dictamen sobre aranceles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video
POLÉMICA

Influencer Isabella Ladera toma acciones legales tras filtración de video intimo

Te puede interesar

Los aranceles del gobierno del presidente Donald J. Trump ya experimentan un efecto positivo en la finanzas del país con más de 125.000 millones de dólares obtenidos por ese concepto.
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU examinará en noviembre caso de aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Collage con la publicación de Laura Yourex en Facebook. 
INCREÍBLE

Acusan a mujer en EEUU por registrar a su perra para votar

El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

La refugiada ucraniana Iryna Zarutska fue asesinada en un tren ligero de Charlotte
SEGURIDAD

FBI y DOT investigan asesinato de refugiada ucraniana en Charlotte; expone fallas de políticas demócratas

Un agente de la Bolsa de Nueva York minutos antes de cerrar la sesión bursátil.
TENDENCIA/INVERSORES

Wall Street marca nuevos récords antes de datos de inflación