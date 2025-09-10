miércoles 10  de  septiembre 2025
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

El concejal Jesús Tundidor anunció que impulsará una reducción del 10% de la tasa de amillaramiento. El tasador del condado, Tomás Regalado, respaldó el alivio fiscal. La alcaldesa interina, Jacquie García Roves, advirtió que la medida “llevaría a la ciudad a la quiebra” y afectaría servicios esenciales.

La alcaldesa de Hialeah&nbsp; Jacqueline García-Roves y el Concejal&nbsp; Jesús Tundidor.&nbsp;

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 

CESAR MENENDEZ DLA
Jesús Tundidor, concejal de Hialeah.&nbsp;

Jesús Tundidor, concejal de Hialeah. 

CESAR MENENDEZ DLA
Tomas Regalado, es tasador de la propiedad de Miami-Dade.&nbsp;

Tomas Regalado, es tasador de la propiedad de Miami-Dade. 

CESAR MENENDEZ DLA
Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah recibe a la prensa en su oficina.&nbsp;

Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah recibe a la prensa en su oficina. 

CESAR MENENDEZ DLA
Tomás Regalado, tasador de la propiedad, en rueda de prensa con el concejal de Hialeah Jesús Tundidor.&nbsp;

Tomás Regalado, tasador de la propiedad, en rueda de prensa con el concejal de Hialeah Jesús Tundidor. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Dos días antes del debate sobre el presupuesto de Hialeah para el próximo año fiscal, con el respaldo de Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade, el concejal Jesús Tundidor anunció en rueda de prensa en el Ayuntamiento que presentará una propuesta de reducción un 10% la tasa de amillaramiento para aliviar a los contribuyentes ante el encarecimiento del costo de vida, generando la rápida reacción de la alcaldesa interina, Jacqueline García-Roves, quien calificó la idea de “irresponsable”.

El argumento de Tundidor: “Alivio de verdad” y reordenar el gasto

Tundidor, quien aspira a la alcaldía de la ciudad, justificó su recorte citando aumentos recientes en servicios básicos. “FPL ha aumentado la electricidad el 11%, el agua y alcantarillado el 20%, [y] el seguro de las propiedades está por las nubes”, dijo en la rueda de prensa, este martes 9 de septiembre. Sin embargo, la alcaldesa propone un alivio del 1% que es el equivalente a 20 dólares al año, “suficiente para comprarse un café”. En contraste su propuesta de reducir el 10% del amillaramiento equivaldría un ahorro de más de 200 dólares anuales explicó.

Lee además
Jackie García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
ENFRENTA LAS SUBIDAS

Alcaldesa de Hialeah presenta plan para frenar alza del agua y pide auditar al Condado
Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah, propone bajar los impuestos. 
MÁS PROMESAS

García-Roves anuncia recorte histórico de impuestos en Hialeah en plena campaña electoral

“Yo revisé el presupuesto y encontramos ciertos fondos que se pueden administrar un poco diferente, hemos encontrado proyectos que no son tan urgentes y hemos encontrado fondos que está dirigidos a ciertos departamentos que no deben de ir.

Tundidor dijo que el Fondo General existen más de 16 millones de dólares en proyectos y 13 millones de dólares con el que la administración quiere las hacer frente al aumento de la factura de agua y alcantarillado.

JESUS TUNDIDOR MG_7244
Jesús Tundidor, concejal de Hialeah.

Jesús Tundidor, concejal de Hialeah.

Los cuatro ejes del recorte propuesto

El concejal Tundidor desglosó en cuatro ejes su propuesta para sostener el recorte sin afectar servicios esenciales.

El primero sería, cubrir los 13 millones de dólares del aumento de agua y alcantarillado con reservas del Departamento de Agua, no con el Fondo General. “El Departamento de Agua tiene… más de 30 millones de dólares en reservas”, afirmó.

El segundo consiste en pausar proyectos no urgentes. “Más de 16 millones de dólares alocados… podemos pausar el 50% y pasar esos fondos a una reserva”.

El tercer eje, se centra en la creación de riqueza local impulsada por la construcción. “Históricamente el crecimiento de Hialeah ha sido más del 10%, entendemos que a lo mejor el próximo año no va a ser igual pero, hay bastante construcción nueva en la ciudad de Hialeah, afirmó que la nueva construcción ampliaría los ingresos.

El cuarto punto de la propuesta de Tundidor es buscar más fondos estatales y federales. "Tenemos tres representantes estatales, un senador y un congresista… hay que pedirles más ayuda para asegurar que vengan los fondos estatales y federales y paguen proyectos aquí en la ciudad de Hialeah" y dijo que hay que trabajar más con el departamento de subvenciones (grants).

“Si seguimos esos cuatro puntos… podemos sostener esa reducción”, remarcó, aludiendo al Capital Improvement Plan Expenditure Summary (p. 85 del presupuesto) como base de su revisión. Añadió que se reunirá con la Administración para “hacer esta propuesta una realidad”.

TOMAS REGALADO IMG_7260
Tomas Regalado, es tasador de la propiedad de Miami-Dade.

Tomas Regalado, es tasador de la propiedad de Miami-Dade.

Regalado: “Los gobiernos pueden apretarse el cinturón”

Acompañando a Tundidor, en la rueda de prensa, Tomás Regalado dijo que su oficina ha observado estabilización de valores y que “los gobiernos pueden apretarse el cinturón… y posponer algunos proyectos para dar un alivio inmediato”. Según Regalado, Hialeah registra crecimiento en nuevas construcciones y “hasta un 10% en los valores… [que] se puede traducir en decenas de millones de dólares nuevos”. Por ello, afirmó: “Estamos aquí para apoyar esta y cualquier propuesta… para bajar los impuestos y el amillaramiento”.

Jacqueline García-RovesMG_7272
Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah recibe a la prensa en su oficina.

Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah recibe a la prensa en su oficina.

Sería catastrófico

La alcaldesa interina García Roves rechazó de plano el 10%: “Es lo más catastrófico… habría que cerrar parques, quitar programas, eliminar policía, [y] bomberos”. Sostuvo que no es posible usar las reservas del Departamento de Agua como propone Tundidor: “Ellos no tienen 30 millones dólares … si tocamos esa reserva y cogemos 13 millones dólares , el departamento de agua se fuera a la quiebra”.

García Roves defendió su alivio del 1%: “Si nos pasamos del 1% sería una locura… con el 6.3 [de amillaramiento] lo recaudado no da completamente para pagar policías y bomberos; el 1% se logra recortando en diferentes lugares sin remover servicios”.

También cuestionó pausar obras como el complejo de seguridad pública en Hialeah Heights, señalando que “todo lo que está en el plan de capital es necesario”.

La alcaldesa aseguró que Tundidor canceló una reunión previa para revisar el presupuesto “no vino a reunirse” y afirmó que la directora de finanzas fue malinterpretada cuando se sugirió que la propuesta de Tundidor sería viable al considerarlo “otra forma de hacer los números”.

Lo que sigue, antesala del choque electoral

Tundidor reiteró que su plan no pone en riesgo la seguridad pública si se reubican partidas, se pausan proyectos y se utilizan reservas específicas de servicios. Admitió que siempre hay riesgo en decisiones fiscales, pero defendió que el “alivio de verdad” requiere un ajuste mayor al 1%.

La discusión presupuestaria continuará este jueves 11 de septiembre entre la Alcaldía y el Concejo, con la mirada puesta en mantener servicios y, a la vez, contener la presión tributaria sobre los hogares de Hialeah.

En el fondo, esta es la antesala del enfrentamiento de dos figuras que aspiran al asiento de la alcaldía de Hialeah en las próximas elecciones de noviembre.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Alcaldesa de Hialeah propone reducción de impuestos

Violeta: perfumando un siglo de historia de la Habana a Hialeah

Siete décadas de amor, exilio y servicio: un matrimonio que encarna el espíritu comunitario de Hialeah

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. 
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

Te puede interesar

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
EDUCACIÓN

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro Quiénes sostienen la dictadura de Cuba video
ESPACIO DE ANÁLISIS

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro "Quiénes sostienen la dictadura de Cuba"

Esta imagen, publicada el 10 de septiembre de 2025 por la Oficina del Primer Ministro polaco, muestra al general Wieslaw Kukula (centro), jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, asistiendo a una reunión de emergencia organizada por el primer ministro polaco, Donald Tusk (no aparece en la imagen), en Varsovia, tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos.   
TENSIÓN

Polonia derriba drones rusos con ayuda de la OTAN y denuncia "provocación a gran escala"