miércoles 10  de  septiembre 2025
Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo

Florida vuelve a ocupar el 1er lugar en el ranking nacional de la Heritage Foundation gracias a la expansión de la elección escolar y los derechos de los padres

Ron DeSantis, gobernador de Florida.&nbsp;

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis anunció que Florida fue clasificada nuevamente como el estado número uno en “libertad educativa” por la Heritage Foundation, manteniendo por cuarto año consecutivo el liderazgo nacional en este indicador. La expansión de la elección escolar y las políticas de apoyo a los derechos de los padres fueron determinantes para alcanzar esta posición.

“En Florida estamos comprometidos en garantizar que los padres tengan el poder de tomar las decisiones educativas que sean mejores para sus hijos”, afirmó DeSantis este martes 9 de septiembre.

“Nuestro estado ofrece un robusto abanico de opciones educativas que nos consolidan como líderes nacionales en libertad educativa, empoderamiento parental y excelencia en educación K-12”.

Por su parte, el comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, sostuvo que este reconocimiento reafirma “un principio simple: las decisiones educativas pertenecen a las familias”. Añadió que Florida seguirá “honrando el derecho de los padres a elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades individuales de sus hijos”.

Antecedentes y metodología

El Education Freedom Report Card de la Heritage Foundation comenzó a publicarse en 2022 y, desde su primera edición, Florida ha encabezado el listado. El informe evalúa a los estados en cinco áreas: elección escolar, transparencia, libertad regulatoria, educación cívica y gasto.

La metodología detalla variables en cuatro categorías principales:

  • Elección escolar (incluyendo programas de vales, cuentas de ahorro educativo, escuelas chárter, educación en casa y acceso a escuelas públicas).
  • Libertad docente (vías alternativas para ejercer la profesión).
  • Transparencia académica (acceso de los padres a materiales y derecho a supervisión).
  • Retorno de inversión (eficiencia del gasto educativo).

Principales resultados de Florida en 2025

Además del primer lugar general, el estado obtuvo las mejores posiciones en varias categorías específicas:

  • #1 en Elección escolar, al facultar a los padres para escoger el entorno de aprendizaje más adecuado.
  • #1 en Educación cívica, con la obligatoriedad de cursos de civismo y la adopción del Classical Learning Testpara ingreso universitario.
  • #1 en Transparencia académica, gracias a la legislación que garantiza acceso a materiales de aula y la “Carta de Derechos de los Padres”.
  • #1 en Libertad docente, al ofrecer alternativas para incorporarse a la carrera sin los requisitos tradicionales.

Importancia del reconocimiento

Florida se ha convertido en un referente nacional al mantener el liderazgo en un campo en el que se mide la autonomía de las familias y la diversidad de opciones educativas. Según la Heritage Foundation, el modelo del estado refleja cómo las políticas de elección escolar, menos restricciones regulatorias y mayor transparencia pueden ampliar la libertad educativa.

El informe completo está disponible en la página de la Heritage Foundation.

