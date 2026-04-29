miércoles 29  de  abril 2026
Espionaje

Empresa de ciberseguridad revela que hackers chinos espiaron la embajada de Cuba en EEUU

La campaña de los hackers chinos inició en enero y comprometió los correos electrónicos de 68 funcionarios de la misión cubana en Estados Unidos

Exiliados cubanos frente a la embajada de la dictadura castrista en Washington.&nbsp;

Exiliados cubanos frente a la embajada de la dictadura castrista en Washington. 

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

AFP
La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

AFP
La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

AFP
La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Hackers chinos vulneraron la embajada de Cuba en Washington para espiar las comunicaciones de decenas de diplomáticos, de acuerdo con hallazgos de la firma de ciberseguridad Gambit Security, según difundió la agencia Bloomberg, este miércoles.

Esta intervención se hizo mientras la isla caribeña enfrenta un bloqueo naval de EEUU. "Este hackeo muestra cómo los acontecimientos mundiales impulsan la actividad cibernética", señaló Curtis Simpson, director de estrategia de Gambit Security.

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Según el reporte, esta campaña inició en enero y comprometió los correos electrónicos de 68 funcionarios, dentro de los que se encuentran el embajador cubano y el jefe adjunto de la misión.

Además, la filtración coincidió con una etapa de intensas fricciones geopolíticas porque se hizo poco después de la incursión estadounidense en Venezuela mediante la cual fueron capturados el depuesto dictador Nicolás Maduro y su esposa. El hackeo también se aproximó a la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de detener la entrega de petróleo a Cuba.

Las embajadas de Cuba y China no respondieron a las solicitudes de comentarios de Bloomberg.

Los investigadores de Gambit Security afirmaron que también observaron al grupo chino dirigiéndose al régimen venezolano más o menos en la misma época del hackeo.

Servicios anticuados

De acuerdo con la información, los intrusos cibernéticos burlaron la seguridad de la embajada cubana en EEUU aprovechando dos vulnerabilidades de cinco años de antigüedad en los servidores de correo electrónico Microsoft Exchange.

Según la investigación de Gambit Security, una vez adentro, los atacantes descargaron bandejas de entrada enteras.

"El hackeo pone de relieve una tendencia en el espionaje patrocinado por el Estado: el uso de fallos de software anticuados para llevar a cabo rápidas operaciones de explotación masiva diseñadas para aspirar detalles sobre acontecimientos mundiales.

Mientras que la brecha de la embajada proporcionó acceso a las comunicaciones diplomáticas, los atacantes también explotaron una vulnerabilidad independiente en la popular herramienta para desarrolladores React para comprometer 5.000 servidores en todo el mundo a partir de menos de una semana después de que se descubriera la vulnerabilidad", señaló Bloomberg.

FUENTE: Con información de Bloomberg

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