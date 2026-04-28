martes 28  de  abril 2026
POLÍTICA

Encuesta independiente muestra rechazo masivo al régimen y apoyo a cambios políticos en Cuba

La encuesta impulsada por más de 20 medios digitales independientes, creadores de contenido y actores de la sociedad civil busca conocer, desde “la neutralidad política”

La indigencia en Cuba se ha incrementado en los últimos años.&nbsp;

La indigencia en Cuba se ha incrementado en los últimos años. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Apenas tres días después de lanzado, un sondeo inédito de opinión pública sobre la situación socio-política en Cuba revela en sus avances preliminares que una amplia mayoría de los consultados, respalda una transición hacia un sistema capitalista que incluya democracia liberal y economía de mercado.

La medición revela una escasa confianza en el modelo económico vigente, evidenciando que apenas una exigua minoría aboga por mantener las estructuras actuales o realizar reformas parciales al sistema, reseña el portal web Martí Noticias.

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En contraste, la inclinación hacia un enfoque híbrido, que amalgame componentes socialistas y capitalistas, tampoco logra superar el 20% de respaldo, reflejando un panorama de desafección generalizada.

“Para mí es una realidad latente que los cubanos quieren estar más involucrados y, si te fijas, en la naturaleza de las respuestas de la encuesta, te lo indican porque la mayoría de las personas identifican como el principal conflicto del país la falta de libertades políticas y civiles. O sea, que tienen identificado que necesitan participar para poder arreglar”, indicó en conversación con Martí Noticias, la directora de Formación de Ciudadanía y Libertad, Amelia Calzadilla, una de las promotoras de la encuesta.

“Saltar el bloqueo del régimen también ha implicado que las personas aprendan a utilizar mecanismos para la participación. Yo creo que el aumento de la participación también está dado en que ya se ha ido entrenando un poco más al pueblo, sobre todo las personas que no son tan jóvenes, que no son tan hábiles con las redes sociales, en el uso de métodos y medios para evitar la censura”, resaltó.

La encuesta impulsada por más de 20 medios digitales independientes, creadores de contenido y actores de la sociedad civil busca conocer, desde “la neutralidad política”, cómo piensa la ciudadanía respecto a cuestiones urgentes de la realidad cubana como el sector privado, la emigración y las posibles salidas a la crisis cubana.

La investigación, inclusiva para los cubanos dentro y fuera de la isla, examina el panorama político actual, la valoración de dirigentes gubernamentales y líderes opositores, y el impacto del embargo de Estados Unidos.

Del mismo modo, explora las posibles salidas a la crisis interna, analizando al mismo tiempo la influencia del sector privado y la diáspora en el porvenir de la nación.

El descontento con la estructura de poder en la isla es masivo, reflejando un panorama crítico donde la práctica totalidad de los encuestados reporta la máxima insatisfacción con el sistema de gobierno, marcando el nivel más bajo en el rango de valoración.

“Si revisas la encuesta te darás cuenta que más del 58% de los participantes están dentro de Cuba y te das cuenta también que el rango de insatisfacción con respecto a la gestión gubernamental, está por encima del 95% de los participantes. Está arrojando números muy fuertes”, precisó la directiva de Ciudadanía y Libertad.

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FUENTE: Marti Noticias

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