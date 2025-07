Encuentran a perro de 13 años a más de 200 millas de su hogar

Cuando el perro de 13 años de Lisa Wood, Captain, no regresó a casa un sábado por la tarde, supo que algo no estaba bien. Captain, junto con los otros dos perros de Lisa, Ruben y Manny, solía explorar la propiedad de la familia Wood en West Plains, Missouri, durante el día, pero siempre regresaba a casa por la tarde para la cena. Esa noche, a finales de mayo, Ruben y Manny volvieron, pero Captain no apareció por ningún lado.