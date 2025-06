La realidad de las tiendas de mascotas y las fábricas de cachorros

Entonces, ¿de dónde provienen realmente los cachorros que se venden en las tiendas? Casi todos son provenientes de fábricas de cachorros, operaciones de cría donde lo que más importa es el lucro, y no la salud, el bienestar ni la comodidad de los animales.

En estos lugares, las hembras son obligadas a reproducirse constantemente y los perros viven toda su vida en jaulas pequeñas, sin amor, socialización, albergue adecuado, alimentación apropiada ni atención veterinaria.

Como resultado de estas condiciones deplorables, muchos cachorros desarrollan problemas médicos o de comportamiento que no suelen ser revelados a quienes los compran. Esto puede derivar en costosas facturas veterinarias y mucho sufrimiento tanto para las familias como para sus nuevas mascotas.

Aunque las fábricas de cachorros han existido por años, en tiempos recientes algunos legisladores han comenzado a tomar medidas para proteger a los animales y al público de esta industria inhumana. Actualmente, hay proyectos de ley en curso en Nueva Jersey, Massachusetts, Delaware y Minnesota para prohibir la venta de perros y gatos en tiendas de mascotas, y en Texas para prohibir la venta de animales en las carreteras.

Ocho estados, entre ellos California, Maryland, Maine, Washington, Illinois, Nueva York, Oregón y Vermont, ya han prohibido la venta de perros y gatos en tiendas de mascotas. Georgia ha prohibido la venta de animales en la vía pública, y existen 506 ordenanzas locales y 44 resoluciones en todo Estados Unidos que prohíben la venta de perros y gatos en tiendas.

Información sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 415,000. Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 5,000 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®. Para más información, visitaSalvaUnaMascota.org.

FUENTE: Best Friends Animal Society