Ernesto recupera la fuerza de huracán y provoca fuerte oleaje y corrientes en la costa este de EEUU

Las marejadas generadas por Ernesto afectaban a partes de las Bahamas, las Bermudas, la costa este de Estados Unidos y la costa atlántica canadiense. Según el NHC, es probable que durante los próximos dos días se produzcan en estas zonas corrientes de resaca y oleaje peligroso.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos publicó un aviso de inundaciones costeras y advirtió que hay un alto riesgo de corrientes de resaca a lo largo de la costa atlántica hasta el lunes por la noche, las cuales “pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la orilla y hacia aguas más profundas”.

Está en vigor una alerta desde Florida hasta el área de Boston y porciones de Maine.

En periodos de riesgo elevado, se vuelve más probable que haya corrientes de resaca y que sean más frecuentes, lo que representa un peligro para nadadores de todos los niveles, no sólo los inexperimentados, dijo el meteorólogo Mike Lee en Mount Holly, Nueva Jersey.

“Hoy el agua va a estar realmente peligrosa”, señaló.

En la ensenada Manasquan en Nueva Jersey, funcionarios dijeron que un pescador fue arrastrado el sábado del embarcadero norte, pero fue rescatado rápidamente por salvavidas. La víctima sufrió lesiones en la rodilla y la espalda, y posiblemente una conmoción cerebral, por lo cual fue trasladada a un hospital, dijo Doug Anderson, jefe de salvavidas, a la empresa noticiosa NJ Advance Media. Los salvavidas rescataron al menos a otras cinco personas.

En la localidad de Ventnor hacia el sur, la teniente sénior Meghan Holland de la patrulla de playa municipal dijo que ocho personas fueron rescatadas.

Meteorólogos que citaron a funcionarios locales de emergencias indicaron que un hombre de 41 años se ahogó el sábado en una corriente de resaca en Surf City, Carolina del Norte.

Por otro lado, aguaceros no relacionados con el huracán causaron inundaciones en zonas del oeste de Connecticut el domingo, cortaron carreteras, provocaron rescates acuáticos y causaron un pequeño alud de lodo. Las crecidas arrastraron a dos personas al río Little en la localidad de Oxford, según CT Insider, aunque las autoridades no habían logrado llegar de inmediato a la zona debido a las inundaciones y a que debían atender otras llamadas de emergencia, indicó el jefe de bomberos Scott Pelletier. Pelletier no respondió a un mensaje de The Associated Press pidiendo detalles adicionales.

Videos publicados en Facebook mostraban graves inundaciones en Oxford que anegaron carreteras y viviendas, con al menos un video que mostraba un pequeño edificio arrastrado río abajo.

Se emitieron alertas por inundaciones repentinas en zonas de Connecticut y el sureste de Nueva York, así como avisos por inundaciones en zonas de Delaware, Nueva Jersey y el sureste de Pensilvania.

Se declaró una situación de emergencia por inundaciones en varias zonas del noroeste del condado Suffolk, como Brentwood, West Babylon y Coram, hasta las 4:30 de la madrugada.

FUENTE: Con información de AP