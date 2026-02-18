miércoles 18  de  febrero 2026
WASHINGTON

EEUU pide a la AIE que se centre en la seguridad energética

"Quiero obtener el apoyo de los demás países de esta noble organización para trabajar con nosotros con el fin de instar a la AIE a que deje de lado el clima", declaró Wright durante una reunión ministerial en París

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, habla durante una reunión con ejecutivos del sector petrolero y gasífero en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington, D.C.

Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, pidió el miércoles a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que "deje de lado" el cambio climático para concentrarse en la seguridad energética.

El secretario ha amenazado con retirar a Estados Unidos del organismo a menos que reforme su funcionamiento.

La AIE, una agencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con sede en París, fue creada en 1974 tras la crisis del petróleo para responder a los problemas de suministro de crudo de los países ricos.

Pero en los últimos años ha publicado numerosos informes que prevén el declive de las energías fósiles y el auge de las renovables. Uno de ellos, que indicaba el camino a seguir para llegar la neutralidad de carbono, indignó al sector de los hidrocarburos.

La AIE fue creada "para concentrarse en la seguridad energética", declaró Wright, fundador de una empresa especializada en la fracturación hidráulica, un método contaminante de extracción de hidrocarburos.

Por su parte el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, afirmó que la agencia es una organización "basada en los datos". "Somos una organización apolítica"», aseguró.

FUENTE: Con información de AFP.

