Exasesor médico de Biden dice que tuvo cáncer mientras era presidente: "No lo desarrolló en 100 días"

Política Trump sugiere "encubrimiento" del avanzado cáncer de Biden: "Alguien no está contando los hechos"

"No lo desarrolló en los últimos 100 o 200 días (...) Lo tuvo mientras era presidente. Probablemente lo tuvo al comienzo de su presidencia en 2021. No creo que haya ningún desacuerdo al respecto", respondió el doctor, al ser interrumpido por el presentador Joe Scarborough quien aclaró que "si tiene cáncer de próstata que se ha extendido al hueso, entonces con toda seguridad está diciendo que lo tuvo cuando era presidente de los EEUU".

Preocupante

Aunque reconoció que algunos hombres mayores de 70 años se niegan a realizarse un examen de próstata, siendo un tema de discusión frecuente entre pacientes y médicos, consideró que es preocupante cuando se trata de un presidente en funciones.

"El presidente (Barack) Obama se hizo esta prueba. El presidente (George W.) Bush se hizo esta prueba. Es un poco sorprendente que el médico no se la hiciera. Y si se la hizo y no lo reportó, y el resultado fue elevado, ese es otro caso de médicos que no están siendo sinceros con nosotros (...) De ser cierto, sería muy preocupante", expresó.

No obstante, Emanuel señaló que existía la posibilidad de que una prueba no detectara esta etapa del cáncer, pero lo calificó de "poco probable".

"O no hicieron la prueba, o la hicieron y no la reportaron. Y no obtuvimos la información pública", aseveró.

Cáncer en grado 5

El viernes pasado, el demócrata de 82 años fue diagnosticado con cáncer de próstata en grado 5, con metástasis ósea, y actualmente evalúa diferentes opciones de tratamiento, según informó el domingo su oficina en un comunicado.

El diagnóstico se produjo después de que Biden experimentara un aumento de síntomas urinarios y fuera examinado la semana pasada por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático, indicó.

"Si bien se trata de una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz" de la enfermedad.

¿Encubrimiento del cáncer de Biden?

Este lunes, el presidente republicano Donald Trump, quien habría deseado "una rápida y exitosa recuperación" a Biden, sugirió que el cáncer de próstata de su predecesor demócrata era conocido desde hace tiempo.

El mandatario cuestionó que no se informara antes a la población del agresivo cáncer de próstata que padece Biden y señaló que "alguien no está contando los hechos".

"¿Por qué se ha tardado tanto? Puede llevar años llegar a ese nivel de peligro. Es una situación muy, muy triste. Me siento muy mal por ello y creo que la gente debe tratar de averiguar lo que pasó", indicó en un acto en la Casa Blanca.

Trump cree que Biden y su equipo encubrieron el deterioro de su salud mientras ocupaba la Casa Blanca. "Me sorprende que no se informara a la opinión pública hace tiempo", declaró Trump a periodistas.

FUENTE: Con información de MSNBC / Fox News / AFP