Exhiben monumento al "horror comunista" en el desierto de Mojave

La escultura fue diseñada como un grito visual: el arte convertido en resistencia, la memoria como acto de desafío. Chen Weiming ha declarado que "el comunismo no es solo una ideología, sino una tragedia humana que destruyó familias y libertades, empobreció a millones y generó sufrimiento institucionalizado", reseña el portal de noticias SBC.

Este parque alberga otras piezas de fuerte contenido simbólico: el monumento “Tank Man”, en recuerdo del icónico manifestante que se plantó frente a un tanque durante la masacre de Tiananmen; la estatua “64”, conmemorativa del 4 de junio de 1989; bustos del activista Li Wangyang y réplicas de la Diosa de la Democracia; entre otras obras que rinden homenaje a luchadores por la libertad y víctimas del totalitarismo.

"Tank-Man," it's a life-size version of the famous photograph of an unidentified man, holding a briefcase, defiantly standing in front of a column of Tiananmen-Square tanks. Sculpteur Weiming Chen made the man out of 1,300 pounds of bronze-painted concrete. He wanted a real tank, but last-minute delays forced him to build one from scratch out of steel, wood, fiberglass, plaster, and plastic foam #capitalism #communism #california #yermo #sculpture #johnlennon