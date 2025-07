Informe Otálvora: El día que una embajada en Caracas no abrió las puertas a Edmundo González Urrutia

*****

La licencia que habría recibido ahora Chevron sería de carácter “específica” y no “general” por lo cual no será publicada. El texto no es secreto, pero si es confidencial, con lo cual los términos de la licencia sólo serán conocidos en caso de una decisión de alguna de las partes o si alguien recurre a la legislación estadounidense sobre acceso a información oficial. Asuntos como las actividades para las cuales fue facultada la empresa, el pago al régimen de impuestos, gravámenes, regalías, derechos de importación y exportación, beneficios empresariales, etc, se desconocen. Ya que no sólo dependen de la nueva licencia sino del contenido de licencias previas generales aplicables al caso.

La presencia de Chevron en Venezuela se ha convertido en un asunto importante ya que es la pieza más notoria del esquema de sanciones económicas estadounidenses a la dictadura. El debilitamiento de la capacidad financiera del régimen ha sido presentado tanto por el liderazgo opositor encabezado por María Corina Machado como por importantes sectores bipartidistas en EEUU, como una condición necesaria para adelantar hacia la redemocratización de Venezuela. Sin embargo, las “cosas de la vida” a las cuales se ha referido el actual encargado de EEUU de la Oficina para Venezuela, John McNamara, hacen que la política estadounidense no reconozca a Maduro, como lo reiteró el secretario Marco Rubio en un mensaje del 27JUL25, pero negocie con sus representantes.

*****

El 25JUL25 el Departamento del Tesoro, previas consultas con el Departamento de Estado, anunció sanciones a lo que denomina “Cartel de los Soles”, al cual calificó como organización “Terrorista Global Especialmente Designada” y la definió como “un grupo criminal con sede en Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos del régimen de Maduro”. El documento oficial sólo menciona expresamente a Maduro entre los integrantes de la organización que para EEUU combina actividades de narcotráfico y de terrorismo. Hasta le fecha Maduro aparece en la lista de sancionados por EEUU en razón de violaciones de DDHH y de sus acciones contra la democracia venezolana, igualmente está siendo procesado por narcotráfico desde el primer gobierno Trump, existe una recompensa para quienes suministren información que lleve a la captura de Maduro cuyo monto fue elevado durante los últimos días del mandato de Joe Biden a la cifra de US$ 25 millones.

El tema “narcotráfico” fue ahora retomado por el gobierno de EEUU en su discurso contra la dictadura venezolana.

*****

Los mandatarios de Argentina y Colombia coinciden en acusar a sus respectivas vicepresidentas de estar tramando un golpe en su contra. Rumores de golpes de Estado en Buenos Aires y Bogotá, forman parte de las novedades políticas regionales.

Ambos, Javier Milei y Gustavo Petro, han roto relaciones con quienes fueron sus compañeras de fórmula electoral, les niegan el saludo en público y el argentino ya habría ordenado que su equipo de seguridad impida que su vicepresidenta asista a actos en los cuales el presidente se haga presente.

Gustavo Petro ha roto relaciones con la vicepresidenta (¡electa!) Francia Márquez. Ella, en un discurso pronunciado en Cali el 25JUL25, afirmó que pasó “de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”. La líder de negritudes dijo que “desde la campaña hasta hoy he vivido muchos episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión”. Petro la acusa de estar comprometida en un supuesto golpe en alianza con el excanciller Alvaro Leyva Durán quien ha hecho graves revelaciones sobre drogadicción y conductas del mandatario colombiano.

Javier Milei ha roto relaciones con la vicepresidenta (¡electa!) Victoria Villarruel. En sus discursos se refiere a Villarruel como “traidora bruta” y ya le ha prometido “el destierro”. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el 24JUL25 que la vicepresidenta “simplemente no forma parte del gobierno, no forma parte de la gestión, no es parte de este proyecto”. La caída en desgracia de Villarruel estaría relacionada con la malquerencia de la primera dama argentina, hermana del presidente, secretaria de la Presidencia y omnipresente Karina Milei. El aparato de propaganda de Milei hace correr rumores según los cuales Villarruel planea un golpe de Estado con el apoyo del peronismo y de militares descontentos.

*****

Acaba de entrar en circulación a nivel global el libro “Venezuela de Trump a Trump” basado en los Informe Otálvora publicados en Diario Las Américas desde el año 2021 hasta la fecha. La información ha sido actualizada y ampliada. En el proceso de investigación y elaboración del libro, nuevas aristas del proceso político venezolano fueron apareciendo y han sido incorporadas al texto. Una de ellas se refiere a un episodio del cual los protagonistas han preferido omitir en público, aunque en privado lo han dejado saber sin mucha dificultad. El caso habría ocurrido a finales del mes de julio y principios de agosto del año 2024, días después de las votaciones del 28JUL24 convocadas y robadas por el chavismo.

*****

Tomado del libro “Venezuela de Trump a Trump” de Edgar C. Otálvora.

Desde dos días después de las votaciones, Edmundo González Urrutia permaneció en la clandestinidad en Caracas. La oposición venezolana no contaba con una organización que le permitiera mantener a EGU a salvo de la cacería que el régimen había declarado en su contra públicamente desde esa misma fecha.

*****

El 30JUL24, con transmisión en vivo por televisión, Maduro realizó en el Palacio de Miraflores una reunión conjunta del Consejo de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional para referirse a la situación del país. Desde allí acusó a María Corina Machado y a EGU de adelantar un golpe de Estado y provocar “acciones vandálicas” y “actos de desestabilización” por medio de “bandas armadas”.

En la mesa encabezada por Maduro, a su lado izquierdo se encontraban los altos jefes militares y a la derecha fueron colocados la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la sala electoral Caryslia Rodríguez, el fiscal general del régimen Tarek William Saab y el presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso quien pocas horas antes había proclamado a Maduro como ganador de las elecciones sin haber presentado los datos que lo justificaran. Además de una violenta represión en las calles para silenciar rápidamente las protestas por el fraude electoral cometido por el régimen, aquella reunión en Miraflores fue el inicio de una seguidilla de acciones contra el liderazgo opositor en procura de neutralizarlo.

*****

Luego de participar en un acto masivo celebrado el 30JUL24 en una avenida del este de Caracas en compañía de María Corina Machado reclamando su victoria electoral, EGU pasó a la clandestinidad. Comenzaba un lapso durante el cual el triunfador de las votaciones permanecería como como huésped del jefe de la misión diplomática de los Países Bajos.

Pero antes de que EGU lograra ingresar a la residencia del embajador neerlandés se produjo un hecho conocido sólo por un pequeño grupo del liderazgo opositor.

Cuando ya era un hecho que el régimen chavista intentaría detenerlo, y previo a su solicitud de protección de la embajada neerlandesa, EGU procuró el auxilio de otra misión diplomática la cual se lo negó. “El primer lugar al que acudí me cerró las puertas, nunca lo olvidaré. Toqué otras, con [mi esposa] Mercedes esperando en casa, en vilo”, narró EGU en un artículo publicado en el periódico madrileño El Mundo con fecha 20ABR25.

Varias fuentes basadas en Madrid, Roma y Caracas, consultadas para este libro, dejaron saber que fue la Nunciatura Apostólica, la representación diplomática del Vaticano en Caracas, la misión que se negó a conceder protección a Edmundo González Urrutia. Esta grave información fue confirmada por tres fuentes incluyendo un alto prelado de la Iglesia.

*****

Para la fecha de estos sucesos, la Nunciatura Apostólica en Caracas estaba en manos del arzobispo español Alberto Ortega Martín quien había sido designado el 14MAY24 por el papa Francisco para ejercer como su Nuncio Apostólico para Venezuela.

El nuncio Ortega Martín arribó a Caracas el 03JUL24 y el 08JUL24 entregó al ministro de exteriores de la dictadura Yván Gil, las copias de estilo de sus credenciales. Es decir, a la fecha de las “votaciones” del 28JUL24 ya monseñor Ortega Martín estaba en plenitud de funciones en Venezuela.

La representación de la Santa Sede en Caracas había permanecido sin nuncio desde que el anterior titular, monseñor Aldo Giordano, dejara el cargo en 2021. El régimen chavista asumió por tres años la línea de bloquear la designación de nuevos obispos en Venezuela y de un nuevo nuncio. La línea de no auxiliar a opositores en la Nunciatura de Caracas había sido instrumentada por el consejero presbítero Ignazio Ceffalia quien actuó como encargado de la Nunciatura hasta el arribo del nuevo titular Ortega Martín. Ceffalia con la excusa de no existir un nuncio titular en la misión desarrolló una política de “neutralidad positiva” supuestamente dictada desde Roma y criticada a sotto voce por la alta jerarquía de la Iglesia en Venezuela.

La decisión de no conceder refugio y protección diplomática a Edmundo González Urrutia fue tomada por el nuncio Ortega Martín. Esta decisión debió ser consultada necesariamente con sus superiores jerárquicos incluyendo al secretario de Estado del Vaticano cardenal Pietro Parolín.

Hasta aquí el extracto del libro “Venezuela de Trump a Trump”.

Finalmente, el embajador de los Países Bajos, Robert Schuddeboom, fue quien sigilosamente recibió a EGU como huésped, antes de su traslado a la embajada española en Caracas y su posterior evacuación por el gobierno de España.

*****

Este Informe, en reiteradas oportunidades intentó infructuosamente obtener una versión de monseñor Alberto Ortega Martín. En varias ocasiones se remitió a la cuenta de email oficial de la Nunciatura, así como por intermedio de la asistente del Nuncio, el deseo de intercambiar con el Nuncio sobre esta información antes de hacerse pública. Con el libro ya circulando se hizo llegar al Nuncio una copia de las páginas que lo citaban, pero no se obtuvo respuesta.

Por su parte, el italiano Ignazio Ceffalia luego de su ejecutoria en Caracas, fue elevado a la condición de arzobispo el 25MAR25 por el papa Francisco quien además lo envió como Nuncio Apostólico a Bielorrusia.