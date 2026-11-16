Logo del banco JP Morgan Chase en la aplicación digital en un teléfono.

MIAMI.- Miles de clientes en Estados Unidos reportaron este lunes fallas en los servicios de banca digital de importantes entidades financieras, entre ellas JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo , que dificultaron el acceso a cuentas y plataformas en línea.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, que monitorea interrupciones en servicios digitales, Chase acumuló más de 4.000 reportes de incidencias antes de las 2:00 p. m., hora del este , mientras que Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan también registraron numerosas quejas que, en conjunto, superaron las 2.500 notificaciones.

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Las dificultades se extendieron a Zelle, la plataforma de transferencias electrónicas utilizada por millones de clientes bancarios en EEUU, que recibió centenares de reportes relacionados con problemas en sus servicios.

Clientes alertan sobre dificultades de acceso

Las primeras alertas comenzaron alrededor de las 9:30 a. m., cuando clientes de distintas instituciones financieras acudieron a plataformas de monitoreo y redes sociales para denunciar que no podían ingresar a sus cuentas mediante los servicios digitales habituales.

Hasta el momento, las entidades afectadas no han ofrecido una explicación general sobre el origen de las interrupciones.

Sin embargo, Chase reconoció la existencia de problemas técnicos y aseguró que trabajaba para restablecer el servicio.

"Actualmente estamos trabajando para resolver un problema con la banca en línea", indicó el equipo de atención al cliente de Chase en una respuesta publicada en la red social X.

Otros fallos tecnológicos en EEUU

Las incidencias bancarias se producen después de una serie de interrupciones tecnológicas que han afectado diferentes servicios en Estados Unidos durante los últimos días.

El viernes y el sábado, un fallo técnico en los sistemas de telecomunicaciones aéreas provocó graves alteraciones en el transporte nacional, con más de 12.000 vuelos afectados y más de 10.000 cancelaciones, según los reportes difundidos.

Las autoridades estadounidenses atribuyeron el incidente a problemas relacionados con la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en la infraestructura de comunicaciones del sector aéreo.

Por otra parte, Microsoft también experimentó recientemente una interrupción de sus servicios de Microsoft 365, incluidos Teams y Outlook.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, Charles Lamanna, explicó este lunes que la caída global respondió a una combinación de factores técnicos, entre ellos un defecto introducido en julio, el aumento de la carga operativa y una reducción de la capacidad de los servidores.

Hasta ahora, no se ha establecido ninguna relación entre las incidencias bancarias y los fallos registrados en otros sistemas tecnológicos.

Las instituciones financieras continúan trabajando para normalizar el acceso a sus plataformas, mientras los usuarios permanecen atentos al restablecimiento de los servicios.

FUENTE: Con información de EFE.