Sebastián Zapeta, un inmigrante ilegal, es detenido por incendiar a una mujer en el metro de Nueva York.

El alcalde socialista musulmán de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes la separación de la unidad antiterrorista del Departamento de Policía (NYPD) y medidas que le quitan el poder táctico a los agentes para enfrentar protestas violentas, lo que presagia el caos en la ciudad .

El Grupo de Respuesta Estratégica (SRG, por sus siglas en inglés), creado en 2015 con fines antiterroristas, pero utilizado también en disturbios de extrema violencia, desaparecerá para "separar" la respuesta policial frente a manifestaciones.

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En realidad, lo que ha hecho Mamdani es desarticular a la Policía de Nueva York que ahora tendrá graves limitaciones para enfrentar la violencia y la extrema violencia en protestas.

"Voy a disolver el SRG. El SRG tenía la tarea tanto de hacer cumplir la ley antiterrorista como de responder a las protestas. Esas dos cosas no son lo mismo y deberían estar separadas", dijo el alcalde de ultraizquierda.

Según el informa de prensa, otra de las medidas es que en las manifestaciones de la Gran Manzana "no se utilizarán armas largas, gases lacrimógenos ni gas pimienta como tácticas de control de multitudes".

Alcalde musulmán socialista beneficia la extrema violencia en protestas

Bajo el nuevo esquema, las labores antiterroristas del SRG pasarán a la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del NYPD.

Por su parte, la gestión de las protestas recaerá en una nueva División de Diálogo Comunitario y Desescalada (CDDD) dentro de la Oficina Municipal de Seguridad Comunitaria. Este organismo estará integrado exclusivamente por civiles desarmados y sin potestad para realizar arrestos.

El equipo civil trabajará en coordinación con una nueva unidad policial especializada en la Primera Enmienda (FAST) y una división de apoyo de patrullas con formación específica en desescalada.

Mamdani explicó que los agentes uniformados solo intervendrán para efectuar detenciones si se producen actos de desobediencia civil o altercados graves.

Es decir, Mamdani le ha quitado el poder represivo y de contención a la policía (condición inherente de control) para poder enfrentar actos vandálicos, delincuenciales y de violencia extrema en la ciudad de Nueva York.

La medida llega tras el creciente malestar entre las bases socialistas y extremistas del nuevo Partido Demócrata, que criticaban la demora del alcalde en desmantelar esta unidad policial, que es la que ha contenido las acciones de delincuentes y radicales de izquierda en protestas con extrema violencia, robo de negocios, quema de inmuebles y ataques a civiles.

FUENTE: Con información de AFP y EFE.