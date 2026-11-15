domingo 15  de  noviembre 2026
CINE

Película 'Ebenezer', con Johnny Depp triunfa en taquilla a medida que se acercan las fiestas

Depp interpreta a Ebenezer Scrooge en esta nueva entrega, una de las decenas de adaptaciones de la clásica novela corta de Charles Dickens

Johnny Depp y su abogada Camille Vásquez en la sala del tribunal del circuito del condado de Fairfax en Virginia, el 26 de abril de 2022. El actor estrena la película Jeanne du Barry en Cannes.

Johnny Depp y su abogada Camille Vásquez en la sala del tribunal del circuito del condado de Fairfax en Virginia, el 26 de abril de 2022. El actor estrena la película "Jeanne du Barry" en Cannes.

AFP/Brendan Smialowski

MIAMI.- Ebenezer, protagonizada por Johnny Depp en la más reciente versión de "Cuento de Navidad" ("A Christmas Carol"), logró situarse en la cima de la taquilla norteamericana, recaudando 19 millones de dólares durante su fin de semana de estreno, según informó un observador de la industria.

Depp interpreta a Ebenezer Scrooge —un anciano avaro que recibe la visita de fantasmas y descubre el verdadero significado de la Navidad— en esta nueva entrega, una de las decenas de adaptaciones (tanto de acción real como animadas) de la clásica novela corta de Charles Dickens, publicada en 1843. Esta versión llega de la mano de Paramount.

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"Es un estreno sólido para una película de temática navideña. Se trata de producciones de gran envergadura y la cifra obtenida durante el fin de semana se sitúa, aproximadamente, en la media para este tipo de filmes", señaló el veterano analista de la industria David A. Gross.

"Las críticas de los especialistas son tibias, pero la valoración del público es excelente", añadió.

Taquilla

En segundo lugar se mantuvo "El gato en el sombrero" ("The Cat in the Hat"). El querido felino del Dr. Seuss sumó otros 11,4 millones de dólares en su segundo fin de semana en cartelera; esta versión es distribuida por Warner Bros.

Por su parte, la cinta japonesa "Godzilla Minus Zero" descendió dos puestos hasta la tercera posición, tras recaudar 8,3 millones de dólares adicionales.

Ambientada en 1949, en un Japón de posguerra que busca reconstruirse, la película presenta una nueva amenaza: un monstruo gigante, similar a un dragón de tres cabezas, llamado King Ghidorah.

Aquí entra en escena Godzilla —a quien se creía derrotado en la película de 2023 "Godzilla Minus One", pero que ha resurgido gracias a una regeneración radiactiva—, quien se enfrenta a la bestia, contando, al menos en parte, con la ayuda de los seres humanos.

Dirigida por Takashi Yamazaki, "Godzilla Minus Zero" es una producción de la japonesa Toho, distribuida en Norteamérica por GKIDS.

En cuarto lugar se mantuvo "Ramayana", de Sony, que recaudó cerca de 5,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según las estimaciones.

Gross destacó que se trata de uno de los cinco únicos estrenos de cine indio a gran escala en Estados Unidos durante las últimas tres décadas.

Finalmente, en quinto lugar se consolidó "You Can See Everything", de A24, un filme biográfico que sigue a la estafadora convicta Elizabeth Holmes durante el mes previo al inicio de su condena de 11 años de prisión. La película recaudó cerca de 5,5 millones de dólares durante el fin de semana, lo que eleva su total tras cinco semanas a una cifra estimada de 89,8 millones de dólares.

FUENTE: Con información de AFP

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