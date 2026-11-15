Nuevo jefe de gabinete de Trump tiene a Venezuela dentro de primeras decisiones, según David Alandete

Stephen Miller interviene durante una mesa redonda sobre ciberdelincuencia en el Salón Este de la Casa Blanca, el 21 de octubre de 2026. El 6 de noviembre, fue designado jefe de gabinete de la Administración Trump

WASHINGTON.- Dentro de las primeras decisiones de Estados Unidos con Stephen Miller, como jefe de gabinete de la Administración Trump serán sobre Venezuela, según aseguró el periodista español David Alandete, corresponsal en la Casa Blanca, este domingo.

"Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump con Miller al frente será sobre Venezuela: facilitar negocios en energía, servicios financieros y minerales críticos", señaló Alandete en su cuenta en la red social X.

FONDOS EEUU entrega a Venezuela más de $12.200 millones por ventas de recursos naturales

Cambios en la Casa Blanca Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria de Trump, es el nuevo jefe de gabinete

El periodista también refirió que Miller ascendió a Caleb Orr, del círculo del secretario de Estado Marco Rubio, a subjefe de gabinete para políticas.

"Todas las decisiones pasarán por Orr o Rubio", indicó.

El Gobierno de EEUU informó esta semana que, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026, entregó más de 12.200 millones de dólares a Venezuela por venta de hidrocarburos, oro y otros recursos naturales.

De acuerdo con un informe oficial, la mayor parte del dinero fue destinado a compras de comida y medicinas.

Reorganización en la Casa Blanca

Trump designó, el 6 de noviembre, a Stephen Miller, el arquitecto de su dura política migratoria, como jefe de gabinete. Miller, de 41 años, es un estrecho consejero, un incondicional dentro del círculo político del presidente, y reemplazó en el cargo a su jefa, Susie Wiles.

"Stephen ha estado conmigo desde el principio. Entiende las cosas. Es un político muy hábil", explicó el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

El jefe de gabinete es la pieza esencial del funcionamiento de la Casa Blanca, la persona que controla la agenda y el acceso al presidente.

Por su parte, Miller dijo en X: "La misión ahora está más clara que nunca: luchar con toda nuestra alma para apoyar a nuestro presidente y defender esta magnífica república".

Miller asumió funciones en el gabinete el 9 de noviembre. En su primera semana, reorganizó el funcionamiento de la Casa Blanca con memorandos que devuelven a los secretarios del gabinete más control sobre sus departamentos.

La portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers definió a Miller como “un leal colaborador del presidente Trump desde hace más de una década” que “cuenta con la confianza de todo el gabinete”. Puntualizó que seguirá ejecutando la agenda del mandatario.

FUENTE: Con información de David Alandete/La Patilla/AFP