El gobierno de Estados Unidos emitió el lunes una normativa para impedir que empresas chinas utilicen chips de IA estadounidenses de avanzada de centros de datos de otros países.
La norma tiene como objetivo cerrar un vacío legal que ha permitido a China eludir la prohibición del Departamento de Comercio que impide a empresas chinas comprar chips estadounidenses de IA
El gobierno de Estados Unidos emitió el lunes una normativa para impedir que empresas chinas utilicen chips de IA estadounidenses de avanzada de centros de datos de otros países.
La medida del Departamento de Comercio se produce poco después de que un escándalo de espionaje forzara la dimisión de Jensen Huang como director de Nvidia, en medio de informes de que ayudó a facilitar el acceso de China a la tecnología de su empresa en contra de las normas estadounidenses.
El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes una norma que limita el acceso a chips y servidores de IA avanzados a algunos países, entre ellos China, y lo hizo poco antes de que el mandatario iniciara un viaje a Asia en el que se encontrara con el presidente chino, Xi Jinping.
La norma tiene como objetivo cerrar un vacío legal que ha permitido a China eludir la prohibición del Departamento de Comercio que impide a las empresas chinas comprar los chips de IA más avanzados diseñados por compañías como Nvidia.
"La norma está diseñada para garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puede ser eludido mediante acuerdos de computación remota que involucran centros de datos en terceros países", dijo el departamento en un comunicado.
La nueva normativa impone restricciones a los centros de datos en el extranjero que suministran "volúmenes significativos de capacidad de procesamiento" a empresas con sede en China, Rusia e Irán.
Esta disposición, que entrará en vigor en 90 días, afectará a la capacidad de las empresas de esos países para utilizar chips estadounidenses en el entrenamiento de modelos avanzados de IA, según el comunicado.
La nueva norma exigirá licencias para reexportar IA avanzada.
FUENTE: Conn información de AFP.