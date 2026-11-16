Certifican victoria de Maureen Porras en Doral por apenas 12 votos

DORAL. — La Junta de Escrutinio de Miami-Dade certificó la reelección de Maureen Porras para el escaño 2 del Concejo de Doral por una diferencia de apenas 12 votos frente a Fernanda Gomes, después del recuento de una de las contiendas más ajustadas de las elecciones municipales.

El balance definitivo otorgó 9.596 votos a Porras y 9.584 a Gomes , equivalentes al 50,03% y al 49,97%, respectivamente. Entre ambas candidatas sumaron 19.180 sufragios, con una separación de aproximadamente 0,06 puntos porcentuales.

La certificación sustituyó el carácter preliminar de los resultados que se habían divulgado después de los comicios del 3 de noviembre. El portal electoral del Condado ya identifica el balance como oficial y señala expresamente que la disputa por este puesto requirió un recuento.

Del recuento a la certificación

El documento de la Junta de Escrutinio quedó fechado a las 3:14 p. m. del viernes. Los totales certificados mantuvieron la diferencia de 12 votos registrada tras la revisión del sábado 7 de noviembre, según la documentación electoral.

La contienda había permanecido bajo atención especial desde la noche electoral, cuando apenas 16 sufragios separaban a las dos aspirantes. En una actualización posterior, la ventaja se redujo a 15 antes de quedar finalmente en 12 tras el recuento.

Porras, quien ya ocupaba el escaño, conservará así su representación en el órgano legislativo municipal. La estrechez del resultado contrastó con la otra elección del Concejo celebrada ese mismo día, que terminó con una ventaja considerablemente mayor para el candidato vencedor.

El próximo trámite municipal está previsto para el miércoles, cuando el Concejo examine una resolución para certificar y declarar los resultados de las elecciones generales y especiales. La sesión comenzará a las 10:00 a. m. en el Ayuntamiento, en 8401 NW 53rd Terrace.

Espinosa conserva el escaño 4

En la segunda contienda municipal, Peter Espinosa obtuvo 11.123 votos, el 59,04%, frente a los 7.718 de Gustavo Garagorry, equivalentes al 40,96%. Ambos ganadores ya forman parte del Concejo, por lo que los resultados permiten su continuidad para nuevos mandatos.

Los electores también aprobaron una modificación de la carta orgánica sobre los límites de permanencia en los cargos. La propuesta recibió 14.291 votos favorables, el 73,23%, frente a 5.224 contrarios, el 26,77%, según el balance oficial.

La reforma establece un máximo de cuatro mandatos durante toda la vida para la Alcaldía y otros cuatro para los miembros del Concejo, contados de manera separada. También contempla los períodos ejercidos antes de su aprobación, de acuerdo con el texto sometido a consulta.

Con esa modificación, la elección no solo determinó quiénes ocuparán los dos escaños disputados, sino que fijó nuevas condiciones para la permanencia futura de los funcionarios electos en el gobierno municipal.