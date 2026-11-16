Doral evaluará proyecto de 224 viviendas de alquiler para mayores de 55 años

Representación arquitectónica de Doral Gardens, la propuesta de 224 apartamentos para personas de 55 años o más que evaluará el Concejo de Doral.

DORAL. — El Concejo de Doral examinará el miércoles la selección de una empresa para desarrollar 224 apartamentos de alquiler destinados a personas de 55 años o más en un terreno municipal de aproximadamente diez acres, ubicado entre las avenidas 102 y 104, y la calle 69 del noroeste.

La propuesta, denominada Doral Gardens , forma parte de una iniciativa para desarrollar la propiedad conocida como Doral 10. El asunto figura en la agenda de la sesión que comenzará a las 10:00 a. m. y todavía requiere aprobación del Concejo.

Quiénes impulsan la iniciativa

El proyecto fue presentado por Housing Trust Group, junto con AM Affordable Housing, organización sin fines de lucro encabezada por el exbaloncestista Alonzo Mourning. Ambas entidades han colaborado anteriormente en desarrollos residenciales con alquileres sujetos a límites de ingresos.

Por parte del municipio, el Departamento de Contrataciones y Administración de Activos recomendó seleccionar a Housing Trust Group después de evaluar las ofertas. El comité incluyó a la alcaldesa Christi Fraga, al administrador municipal adjunto Fernando Casamayor y al director de Planificación y Zonificación, Alexander Magrisso, entre otros funcionarios.

La recomendación no equivale a una adjudicación definitiva. La resolución autorizaría a la administradora municipal, Zeida Sardiñas, a negociar y formalizar un acuerdo, sujeto a revisión jurídica.

Fraga había respaldado el uso del terreno para construir viviendas de alquiler destinadas a adultos mayores. En declaraciones publicadas en febrero por Doral Family Journal, la alcaldesa explicó que algunos residentes siguen en casas demasiado grandes para sus necesidades porque no encuentran opciones más económicas dentro de Doral, por lo que continúan pagando elevados gastos de mantenimiento, cuotas de asociación, impuestos y seguros.

La edil describió entonces su intención de ofrecer una comunidad con edificios bajos, áreas verdes y espacios peatonales, donde los residentes puedan mantener una vida independiente.

Alquileres limitados por los ingresos

La oferta contempla cuatro edificios de tres pisos, con 176 apartamentos de un dormitorio y 48 de dos. También incluye unos 10.000 pies cuadrados de espacios comerciales, piscina, gimnasio, salón comunitario y áreas para caminar.

Todas las viviendas tendrían restricciones de ingresos durante al menos 50 años. Los límites previstos abarcan hogares con ingresos equivalentes al 30%, 60%, 70% y 80% del ingreso mediano del área. La propuesta no establece un alquiler único para todos los apartamentos.

Permisos y construcción pendientes

De acuerdo con el proyecto, Doral conservaría la propiedad del terreno mediante un acuerdo de arrendamiento. Sin embargo, el desarrollo necesita cambios de uso del suelo, autorizaciones ambientales y financiación antes de comenzar las obras.

El calendario del promotor plantea iniciar la construcción en julio de 2028 y terminarla en septiembre de 2030. Son fechas propuestas y todavía no existe una convocatoria para solicitar apartamentos.

Los residentes podrán presentar comentarios durante la sesión del miércoles en el Ayuntamiento, en 8401 NW 53rd Terrace. Los cambios de zonificación también deberán pasar por sus correspondientes audiencias públicas.